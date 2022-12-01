Скільки українських воїнів загинуло у війні проти рф: у Зеленського озвучили конкретну цифру

Подоляк зазначив, що дуже багато українських захисників отримали поранення

Нещодавня заява голови Єврокомісії Урсули фон дер Ляйєн про величезні втрати України у війні помилкова, сказав радник глави Офісу президента Михайло Подоляк. Озвучені ним дані – до 13 тисяч загиблих захисників у ході повномасштабної російсько-української війни.

Про це він сказав в ефірі "24 канали" у четвер, 1 грудня. За словами Подоляка, кількість загиблих цивільних жителів може бути в рази більшою, ніж військових.

Так, голова Єврокомісії, говорячи про втрати України у війні, називала такі цифри: щонайменше 20 тисяч цивільних та 100 тисяч військових. Подоляк спростував озвучені дані.

"Безумовно, пані Урсула помилилася — це очевидно. Тому вони видалили це відео, прибрали ці цифри — у нас є офіційні оцінки Генштабу, які озвучує верховний головнокомандувач. Вони становлять від 10 до 12,5-13 тисяч загиблих", — сказав Подоляк.

Проте поранених в України чимало, визнав радник ОП. Але наймасовіші втрати цивільного населення.

Як повідомлялося, інформація про реальну кількість загиблих та поранених бійців з боку України – "чутлива", розпоряджатися нею мають право лише глава держави, Верховний головнокомандувач або голова Міноборони України. Так вважає речник президента України Сергій Никифоров.

Нагадаємо, раніше Подоляк стверджував, що з початку війни росія втратила близько 200 тисяч осіб, проте число включає і загиблих, і поранених.