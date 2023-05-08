Депутат погибла в ДТП под Николаевом: авто влетело в грузовик и отбойник (видео)

В ДТП в Николаевской области погибла депутат Вознесенского городского совета

7 мая на трассе Одесса-Николаев произошло смертельное ДТП, в котором погибла депутат Вознесенского городского совета Татьяна Бобриниченко.

Об этом пишет Вознесенск.Инфо.

По данным издания, женщина в момент столкновения находилась за рулем автомобиля.

Издание "Новости-N" пишет, что смертельная авария произошла за селом Коблево Николаевской области на дамбе Тилигульского лимана. По данным источника, легковушка пошла на обгон идущего впереди транспорта, но водитель не справилась с управлением, из-за чего машина влетела в металлический отбойник на левой по ходу движения стороне дороги.

В то же время по данным полиции, автомобиль выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком, после чего его отбросило в отбойник.

С места происшествия пострадавшую увезла скорая, но в больнице она скончалась.

На сайте городского совета Вознесенска указано, что Татьяна Бобриниченко избиралась от партии "За Майбутнє", при этом в горсовете была беспартийной.

Погибшей было 44 года.

Ранее "Телеграф" писал о смертельном ДТП, произошедшем на днях в Днепре.