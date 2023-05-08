Депутат загинула в ДТП під Миколаєвом: авто влетіло у вантажівку та відбійник (відео)

У ДТП на Миколаївщині загинула депутат Вознесенської міської ради

7 травня на трасі Одеса-Миколаїв сталася смертельна ДТП, в якій загинула депутат Вознесенської міської ради Тетяна Бобриніченко.

Про це пише Вознесенськ.Інфо.

За даними видання, жінка на момент зіткнення перебувала за кермом автомобіля.

Видання "Новини-N" пише, що смертельна аварія сталася за селом Коблево Миколаївської області на греблі Тилігульського лиману. За даними джерела, легковик пішов на обгін транспорту, що йде попереду, але водій не впоралася з керуванням, через що машина влетіла в металевий відбійник на лівій по ходу руху стороні дороги.

Водночас, за даними поліції, автомобіль виїхав на зустрічну смугу і зіткнувся з вантажівкою, після чого його відкинуло у відбійник.

З місця події постраждалу забрала швидка, але в лікарні вона померла.

На сайті міської ради Вознесенська вказано, що Тетяна Бобриніченка обиралася від партії "За Майбутнє", причому у міськраді була безпартійною.

Загиблій було 44 роки.

Раніше "Телеграф" писав про смертельну ДТП, що сталася днями у Дніпрі.