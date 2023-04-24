Смертельне ДТП на Вінниччині: серед постраждалих – двоє дітей

22-річну дівчину, 33-річну жінку і 10-річного хлопчика госпіталізували

У неділю, 23 квітня, на Вінниччині сталася смертельна ДТП. Із понівеченої автівки рятувальники деблокували тіло водійки, п'ятеро пасажирів травмувалися.

Про це інформує пресслужба ДСНС України.

"В салоні авто заблокувало водійку, яка на момент прибуття підрозділу надзвичайників була без ознак життя. Ще п’ятеро пасажирів травмувалися, серед яких двоє дітей віком 10-ти та 3-х років", — йдеться в повідомленні.

22-річну дівчину, 33-річну жінку і 10-річного хлопчика госпіталізували.

До проведення аварійно-рятувальних робіт від ДСНС залучали чотири людини особового складу та один спецавтомобіль.

Раніше повідомлялося про те, що ухилянти почали влаштовувати ДТП, аби уникнути мобілізації.