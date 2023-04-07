Остап Ступка, Ван Дамм та автор "Кримінального чтива". Хто ще з акторів потрапляв у п’яну ДТП (відео)

Американські селебрітіс теж сідають п’яними за кермо, але ДТП зі смертельними наслідками – велика рідкість

6 квітня відомого українського актора Остапа Ступку відправили під нічний домашній арешт. Нагадаємо, що його підозрюють у ДТП, в якому постраждав 39-річний водій машини, в яку врізався Range Rover Ступки. Нібито в крові актора виявили 1,62 проміле алкоголю. "Телеграф" вирішив згадати, хто ще з акторів був причетний до п’яних ДТП.

Який росіянин не любить п’яної їзди

В першу чергу згадується, звичайно ж, російський актор Михайло Єфремов, який у червні 2020 року, неабияк прийнявши на груди в улюбленому барі (як показала експертиза, ще й підбадьорившись кокаїном), буквально в центрі Москви протаранив своїм Jeep Grand Cherokee автофургон з кур’єром за кермом, який пізніше помер у лікарні.

Як зізнався сам Єфремов, того дня він почав пити з 12 ранку, тож момент аварії просто не пам’ятав. Можливо, цим пояснюється той непривабливий факт, що артист одразу після аварії викручувався та брехав, але уникнути відповідальності не вдалося – на даний момент Єфремов відбуває семирічний термін покарання у Білгородській області.

Одне з найвідоміших появлень Михайла Єфремова на екранах

Такий суворий вирок видається показовою прочуханкою. Але, звичайно ж, не за опозиційні віршики, які Єфремов декламував у проекті "Громадянин поет". Тим більше, що у в’язниці актор різко змінив політичні погляди на протилежні. Просто московська богема очманіла від безкарності – сідати за кермо у п’яному вигляді стало повсякденною справою. Список російських селебрітіс, спійманих за п’яною їздою, зайняв би надто багато місця.

Не дарма в Росії так сподобалося легендарному французькому актору Жерару Депардьє, який настільки часто потрапляв у аварії на своєму мотоциклі, що став героєм анекдотів. Тільки у 2012 році він двічі, неабияк прийнявши на груди вина, розбивався на своєму скутері – у першому випадку покалічився сам, у другому побив водія автомобіля, з яким зіткнувся.

П’є, як Лохан

Американські актори ведуть себе лише трохи краще. Не менш анекдотичним персонажем таблоїдів стала актриса, співачка та модель Ліндсі Лохан. Тільки у 2007 році Лохан двічі ловили за кермом у п’яному вигляді та під кокаїном, що коштувало їй кількох вигідних ролей у кіно. Через три роки їй довелося відсидіти 90 днів у в’язниці, а з в’язниці вирушити до спеціальної клініки, лікуватися від алкоголізму.

Пити актриса покинула – після реабілітації Ліндсі Лохан перебувала під жорстким контролем, включаючи регулярні аналізи та носіння алкотестера, спеціального "антиалкогольного" браслета, який одягається на ногу та посилає спеціальний сигнал наряду поліції, коли пори шкіри виділяють частки алкоголю. Але навіть у тверезому вигляді вона регулярно потрапляла до аварій, причому у двох випадках серйозно постраждали інші люди.

Нічого особливого – просто типовий заголовок новини про Ліндсі Лохан

У 2007 року за водіння у п’яному вигляді було заарештовано відомого скандаліста Мікі Рурка, якому довелося заплатити штраф у 1 тис доларів. А в 2010 році список акторів серіалу "Клан Сопрано", які порушили закон (окрім реальних гангстерів Тоні Сіріко, Тоні Ліпа та "Великого Майка" Сквіччаріні, зайнятих у серіалі, ще як мінімум п’ять акторів скоїли ті чи інші карні злочини) поповнив Джозеф Ганнасколі. Актор, який зіграв мафіозі-гея Віто Спатафоре, попався на п’яному керуванні – як чотирма роками раніше його колега Джо Вінтемілья, який зіграв шеф-кухаря Арті Букко. Виявилося, що Вінтемілья ще й кокаїном любить побалуватися.

Білл Мюррей розуміється на безпечному водінні

Комік із сумними очима Білл Мюррей навіть порушуючи закон, виявився вірним своїй ексцентричності. Наприклад, коли у 2007 році стокгольмська поліція затримала його у п’яному вигляді за кермом електрокара для гри в гольф. За словами Мюррея, електрокар він узяв неподалік готелю, в якому зупинився, щоб з’їздити на ньому до нічного клубу. Ну а справді, що тут такого? На електрокарі особливо не розженешся, ніякого ризику.

Не менш курйозна історія трапилася із Жаном-Клодом Ван Даммом у жовтні 2010-го. Бельгійський актор, який напідпитку залишав вечірку у рідному Вільброку, "поставив авто не на ту передачу" – на першу замість задньої, і заїхав на автомобілі у водойом. Сам "універсальний солдат" витягти машину з води не зміг, як не намагався. Довелося просити про допомогу охоронців клубу, де відбувалася вечірка.

Роджер Евері одразу після аварії, в якій загинув його друг

А ось історія, в яку потрапив режисер, сценарист та актор Роджер Евері, закінчилася погано.

1995 року Евері на двох із Квентіном Тарантіно отримав "Оскар" за сценарій "Кримінального чтива" – на початку вісімдесятих вони працювали разом у тому самому легендарному прокаті відеокасет, де починав Тарантіно, і разом починали писати. А через 13 років після тріумфу їхнього спільного фільму Евері було засуджено на рік в’язниці за керування автомобілем у нетверезому вигляді та ненавмисне вбивство. У салоні машини, яку п’яний Евері розбив в Оджаї, Каліфорнія, були дружина сценариста Гретхен та друг сім’ї на ім’я Андреас Зіні, який помер від травм. Щоправда, за 8 місяців Евері звільнили достроково.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що відомий французький актор Венсан Кассель потрапив до автокатастрофи.