Народний артист України Остап Ступка вчинив п’яну ДТП у Києві — ЗМІ

В аварії постраждав власник іншого авто, його терміново шпиталізували

Єдиний син легендарного українського актора Богдана Ступки — Остап — потрапив у ДТП в Києві. Він не впорався з керуванням авто і влетів у припарковану машину. Попередньо, Остап Ступка був п’яним.

Про це виданню Vesti.ua повідомило джерело у поліції. Аварія сталася напередодні ввечері — близько 23:15 у Голосіївському районі столиці.

Повідомляється, що внаслідок зіткнення його Range Rover та Mitsubishi власник останнього авто отримав травми й був госпіталізований. Про його стан наразі невідомо.Натомість Ступка від освідування на стан сп’яніння та проходження медичного огляду відмовився.

Водночас, за даними телеграм-каналу "Київ Оперативний", народного артиста України таки відвезли на перевірку стану сп’яніння. Результат — 1,62 проміле.

Раніше ми розповідали, що нардеп від "Слуги народу" Володимир Гевко нещодавно потрапив у смертельну ДТП на Львівщині. Попередньо ідеться про те, що він на смерть збив пішохода, який переходив дорогу у невстановленому місці. Водій, згідно з даними правоохоронців, був тверезий.