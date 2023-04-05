Народный артист Украины Остап Ступка устроил пьяное ДТП в Киеве - СМИ (обновлено)

В аварии пострадал владелец другого авто, его срочно госпитализировали

Единственный сын легендарного украинского актера Богдана Ступки — Остап — попал в ДТП в Киеве. Он не справился с управлением авто и влетел в припаркованную машину. Предварительно, Остап Ступка был пьян.

Об этом изданию Vesti.ua сообщил источник в полиции. Авария произошла накануне вечером около 23:15 в Голосеевском районе столицы. Сообщается, что в результате столкновения его Range Rover и Mitsubishi владелец последнего авто получил травмы и был госпитализирован. О его состоянии пока неизвестно. Ступка же от освидетельствования на состояние опьянения и прохождения медицинского осмотра отказался.

В то же время, по данным телеграм-канала "Киев Оперативный", народного артиста Украины таки отвезли на проверку состояния опьянения. Результат — 1,62 промилле.

Информацией о ДТП поделился и obozrevatel: из собственных источников изданию стало известно, что авария произошла на ул. Федорова. В автомобиле, который протаранила машина Ступки, находился 38-летний мужчина — у него серьезные травмы. Предварительно правоохранители установили, что водитель выехал на встречную полосу и врезался в припаркованное транспортное средство. Также издание сообщает, что актера отправили в отделение полиции, чтобы проверить его на наличие алкоголя в крови. Есть неподтвержденная информация о якобы его попытках "решить вопрос" с полицией, однако в итоге водитель Range Rover все равно оказался в изоляторе.

В пресс-службе полиции Киева сообщают об открытии уголовного дело по ч. 1 ст. 286-1 УК Украины — нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами в состоянии опьянения. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до 3 лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок от 3 до 5 лет. Все обстоятельства ДТП еще выясняются.

Ранее мы рассказывали, что нардеп от "Слуги народа" Владимир Гевко недавно попал в смертельное ДТП во Львовской области. Предварительно речь идет о том, что он насмерть сбил пешехода, переходившего дорогу в неустановленном месте. Водитель, согласно данным правоохранителей, был трезвым.