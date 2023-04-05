Появились фото с места ДТП со Ступкой: что грозит актеру

По предварительным данным, актер находился за рулем в нетрезвом состоянии

Вечером 4 апреля 2023 года в Голосеевском районе Киева внедорожник врезался в припаркованное легковое авто. По данным журналистов, за рулем находился украинский актер, народный артист Украины Остап Ступка. Судя по снимкам с места аварии, наиболее пострадал капот легковой машины, лобовое стекло разбито.

Фотографии ДТП с участием Остапа Ступки появились в распоряжении "Телеграфа". Range Rover поврежден значительно меньше Mitsubishi.

По данным Национальной полиции Киева, внедорожник ехал по встречной полосе, после чего врезался в припаркованный автомобиль. Пострадал 38-летний мужчина, водитель легкой машины: его отправили в больницу в травмами разной тяжести. За рулем внедорожника, сообщают правоохранители, был водитель в нетрезвом состоянии. Драгер-тест показал 1,62 промилле при норме 0,2.

Следователи начали уголовное производство по ч. 1 ст. 286-1 УКУ (нарушение правил безопасности дорожного движения, когда водитель пребывает в состоянии опьянения). В случае доказательства вины водителю грозит лишение свободы сроком до трех лет, а также у него изымут водительские права на 3-5 лет.

На месте аварии. Фото: Телеграф

Внедорожник, который протаранил легковое авто. Фото: Телеграф

Водителя легкового авто забрали в больницу. Фото: Телеграф

Ранее "Телеграф" сообщал, что в ДТП попал нардеп от партии "Слуга народа" Владимир Гевко. Водитель, по данным полиции, был трезвым, но пешеход, к сожалению, скончался на месте аварии.