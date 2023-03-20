"Слуга народа" сбил человека на смерть: в ГБР озвучили ключевые детали трагедии (видео)

Народный депутат сам признался в содеянном

Накануне народный депутат от "Слуги народа" Владимир Гевко попал в смертельное ДТП. Об этом он сам заявил на своей странице в Facebook.

Позже в ГБР рассказали ключевые подробности. Там сейчас выясняют обстоятельства смертельного ДТП во Львовской области при участии народного депутата. По их информации, в воскресенье 19 марта вечером на автодороге "Тернополь – Львов – Рава-Русская" в поселке Золочевского района Львовской области автомобиль, за рулем которого находился народный депутат, сбил пешехода.

Авария произошла за пределами нерегулируемого пешеходного перехода. От полученных травм потерпевший скончался. Согласно освидетельствованию на устройстве "Драгер" водитель был трезв. В настоящее время правоохранители решают вопрос об открытии уголовного производства по факту нарушений ПДД, что повлекло смерть потерпевшего.

Сам Гевко заявлял, что активно сотрудничает со следствием. Он принес искренние соболезнования и прощения семье погибшего.

Ранее, "Телеграф" рассказывал, что известно о Владимире Гевко. В частности, что народный избранник раньше скрывал от государства немалые доходы. Напомним также, что скандальный нардеп Трухин, в свое время попавший в резонансное ДТП, заявил, что слагает мандат.