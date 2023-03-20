Подозревали в недекларировании миллионов, но простили: что известно о нардепе, попавшем в смертельное ДТП

Ранее народный избранник скрыл от государства имущества более чем на 3,75 млн грн

Ставший вчера, 19 марта, участником смертельного ДТП с одним погибшим нардеп Владимир Гевко заявил, что прошел все проверки на алкоголь и наркотики, а также сдал все положенные анализы.

"До сих пор не могу прийти в себя. К сожалению, трагедии на дороге – не редкость. Но нам всегда хочется верить, что этого никогда не случится с нами", — заявил он.

Также Гевко выразил соболезнования семье погибшего и пообещал, что сделает все возможное, чтобы они получили всю необходимую помощь. Другими словами, похоже на то, что народный избранник надеется "выйти сухим из воды" или, по крайней мере, с наименьшими для себя потерями.

На такой ход мыслей наталкивает факт из жизни народного избранника, который стал достоянием общественности.

Так, 14 декабря 2022 года НАБУ и САП сообщили народному избраннику о подозрении во внесении недостоверных данных в е-декларацию за 2020 год.

По данным источника УП, речь шла о Владимире Гевко.

"Следствие установило, что депутат не внес в декларацию сведения об аренде жилья в центре Киева стоимостью свыше 3,7 млн грн. Также почти на 10 тыс. грн была занижена сумма средств, размещенных на депозитах, некорректно отражены и сведения по полученным процентам по этим депозитам", – отмечали в Национальном антикоррупционном бюро.

В целом, сведения в е-декларации за 2020 год нардепа отличаются от достоверных более чем на 3,75 млн грн.

Но уже 1 февраля 2023 года Высший антикоррупционный суд удовлетворил ходатайство народного депутата 9 созыва и освободил его от уголовной ответственности за совершенное правонарушение. Об этом сообщается на странице ВАКС в Facebook.

"Учитывая позиции участников, в частности, мнение прокурора, подтвердившего существование обстоятельств содействия в раскрытии уголовного правонарушения и действие закона, предусматривающего возможность такого увольнения, ВАКС освободил от уголовной ответственности народного депутата Украины в связи с действующим раскаянием и закрыл уголовное производство", — отметили в суде.

Суд не упоминает имя политика, однако по данным издания "Слово и дело", речь шла о народном депутате от партии "Слуга народа" Владимире Гевко.

Сам же Владимир Гевко утверждал, что предоставил все необходимые документы и показания для следствия и суда, чем доказал свою правоту и "отсутствие какого-либо вреда для общества".

"Я доказал, что так же как говорил раньше, просто допустил ошибку, которую сразу же исправил при первой возможности. Что никакого намерения что-либо скрывать нет и не было, потому что невозможно скрывать то, что и так всем известно", — написал нардеп на своей странице в Facebook.

То есть, "ошибочка" при заполнении декларации в несколько миллионов, которая обошлась бы "простому украинцу" в немалое наказание, сошла депутату с рук.

Другими словами, очередной нардеп из партии президента усвоил "науку" о том, что из любой "неприятности" можно выпутаться не криминальной ответственностью, а взяткой полицейским, или, самое большее – сложением мандата.