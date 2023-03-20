Підозрювали у недекларуванні мільйонів, але пробачили: що відомо про нардепа, який потрапив у смертельну ДТП

Раніше народний обранець приховав від держави майна більш ніж на 3,75 млн грн

Ставший вчора, 19 березня, учасником смертельної ДТП з одним загиблим нардеп Володимир Гевко заявив, що пройшов усі перевірки на алкоголь і наркотики, а також здав усі належні аналізи.

"Досі не можу прийти до тями. На жаль, трагедії на дорозі — не рідкість. Але нам завжди хочеться вірити, що цього ніколи не трапиться з нами", — заявив він.

Також Гевко висловив співчуття сім’ї загиблого та пообіцяв, що зробить усе можливе, щоб вони отримали всю необхідну допомогу. Іншими словами, схоже на те, що народний обранець сподівається "вийти сухим із води" або принаймні з найменшими для себе втратами.

На такий хід думок наштовхує факт з життя народного обранця, який став надбанням громадськості.

Так, 14 грудня 2022 року НАБУ та САП повідомили нардепа про підозру у внесенні недостовірних даних до е-декларації за 2020 рік.

За даними джерела УП, йшлося про Володимира Гевка.

Слідство встановило, що "депутат не вніс до декларації відомості про оренду житла в центрі Києва вартістю понад 3,7 млн грн. депозитів ”, – зазначали у Національному антикорупційному бюро.

Загалом відомості у е-декларації за 2020 рік нардепа відрізняються від достовірних більш ніж на 3,75 млн. грн.

Але вже 1 лютого 2023 року Вищий антикорупційний суд задовольнив клопотання народного депутата 9 скликання та звільнив його від кримінальної відповідальності за скоєне правопорушення. Про це повідомляється на сторінці ВАКС у Facebook.

"З огляду на позиції учасників, зокрема, думку прокурора, який підтвердив існування обставин сприяння у розкритті кримінального правопорушення та дія закону, який передбачає можливість такого звільнення, ВАКС звільнив від кримінальної відповідальності народного депутата України у зв’язку з каяттям, що діє, і закрив кримінальне провадження", — зазначили в суді.

Суд не згадує ім’я політика, проте, за даними видання "Слово і діло", йшлося про народного депутата від партії "Слуга народу" Володимира Гевка.

Сам же Володимир Гевко стверджував, що надав усі необхідні документи та свідчення для слідства та суду, чим довів свою правоту та "відсутність будь-якої шкоди для суспільства".

"Я довів, що так само як говорив раніше, просто припустився помилки, яку відразу ж виправив за першої можливості. Що жодного наміру щось приховувати немає і не було, тому що неможливо приховувати те, що і так усім відомо", — написав депутат на своїй сторінці у Facebook.

Тобто "помилка" при заповненні декларації в кілька мільйонів, яка обійшлася б "простому українцеві" у чимале покарання, зійшла депутату з рук.

Інакше кажучи, черговий нардеп із партії президента засвоїв "науку" про те, що з будь-якої "неприємності" можна виплутатися не кримінальною відповідальністю, а хабарем поліцейським, чи, найбільше – додаванням мандата.