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Нардеп "Слуги народу" потрапив у ДТП: є загиблий

Автор
Геннадій Лубенець Геннадій Лубенець
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Автор
Володимир Гевко
Володимир Гевко

Нардеп повідомив, що здав усі необхідні аналізи та співпрацюватиме зі слідством

Народний депутат від "Слуги народу" Володимир Гевко потрапив у ДТП, яке призвело до загибелі людини.

Про це сам парламентарій повідомив у себе у Facebook і зазначив, що співпрацює зі слідством і має намір продовжувати це робити й надалі.

"Сьогодні сталася дорожньо-транспортна пригода, яка закінчилася трагедією. Одним з учасників цього жахливого інциденту був я, іншого лікарі, на жаль, врятувати не змогли", — повідомив Гевко.

Нардеп повідомив, що пройшов усі перевірки на алкоголь та наркотики, а також здав усі належні аналізи.

"Досі не можу прийти до тями. На жаль, трагедії на дорозі — не рідкість. Але нам завжди хочеться вірити, що цього ніколи не станеться з нами", — додав він.

Гевко висловив співчуття сім’ї загиблого та пообіцяв, що зробить усе можливе, щоб вони отримали всю необхідну допомогу.

Як повідомлялося раніше, напередодні на Одещині в аварію потрапила начальниця Превенції Білгород-Дністровської поліції Єлизавета Фатєєва. Поліцейська стверджує, що за кермом був її підлеглий, який взяв на себе провину за подію, проте її колеги стверджують, що машину вела вона сама.

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#ДТП #Слуга народу