Поверталася з банкету: топполіцейська потрапила у серйозну аварію на Одещині (фото, відео)

Поліція вже розпочала службове розслідування

На Одещині в аварію потрапила начальниця Превенції Білгород-Дністровської поліції Єлизавета Фатєєва.

Як повідомляють місцеві телеграм-канали "Одеса Info" та "Ху**а Одеса", ДТП сталася після банкету з нагоди отримання нею чергового звання, який стався напередодні.

Поліцейська стверджує, що за кермом був її підлеглий, який взяв на себе провину за подію. Проте інші її колеги повідомляють, що за кермом була сама Фатєєва.

Хто справді знаходився за кермом достеменно невідомо, оскільки немає жодних підтверджень будь-якої версії.

Тим часом у пресслужбі поліції області повідомили, що водій транспортного засобу не впорався з керуванням та врізався у паркан. Крім того, там повідомили, що за фактом події розпочато службове розслідування.

Сам автомобіль був доставлений на штрафмайданчик.

Усі деталі події встановлюються, а проти відповідальних осіб буде вжито дисциплінарних заходів.

Як повідомлялося раніше, напередодні в Києві легковик на величезній швидкості влетів у трактор комунальних працівників внаслідок чого загинули двоє людей.