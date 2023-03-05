Возвращалась с банкета: топ-полицейская попала в серьезную аварию на Одесчине (фото, видео)

Полиция уже начала служебное расследование

В Одесской области в аварию попала начальница Превенции Белгород-Днестровской полиции Елизавета Фатеева.

Как сообщают местные телеграм-каналы "Одесса Info" и "Ху**ая Одесса", ДТП произошло после банкета по случаю получения ею очередного звания, который произошел накануне.

Полицейская утверждает, что за рулем находился ее подчиненный, который взял на себя вину за происшествие. Однако другие ее коллеги сообщают, что за рулем находилась сама Фатеева.

Кто действительно находился за рулем достоверно неизвестно, поскольку нет никаких подтверждений любой из версий.

Тем временем в пресс-службе полиции области сообщили, что водитель транспортного средства не справился с управлением и врезался в забор. Кроме того, там сообщили, что по факту происшествия начато служебное расследование.

Сам автомобиль был доставлен на штрафплощадку.

Все детали происшествия устанавливаются, а против ответственных лиц будут применены дисциплинарные меры.

Как сообщалось ранее, накануне в Киеве легковушка на огромной скорости влетела в трактор коммунальных работников в результате чего погибли два человека.