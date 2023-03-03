Водитель в коме, есть жертвы: в Киеве авто на скорости влетело в трактор коммунальщиков (фото, видео)

Находившийся на переднем сиденье пассажир погиб от полученных травм на месте

В последние дни в Киеве на проспекте Степана Бандеры происходит немало трагических событий. После масштабного пожара на СТО в ночь на 3 марта здесь зафиксировали и серьезную дорожную аварию. К сожалению, без жертв не обошлось — один пассажир погиб, а водитель находится в коме.

Детали опасного инцидента сообщают Telegram-каналы dtp.kiev.ua и "Киевский движ". По данным очевидцев, виновником аварии стал сам водитель легковушки BMW, который гнал по улицам по столице со скоростью более 200 километров в час.

На проспекте Степана Бандеры что-то в управлении автомобилем пошло не так, потому и произошло смертельное столкновение.

Район, где произошло ДТП

Вот какой выглядел автомобиль после столкновения

Машина влетела в припаркованный трактор коммунальщиков, из-за чего ее переднюю часть сразу сорвало. Отмечается, что коммунальный транспорт находился на проспекте из-за того, что была запланирована чистка отбойника. Сила аварии была такой, что у прицепа трактора оторвало задние колеса.

Ужасные последствия аварии

Машину фактически превратило в кучу металлолома

На видео присутствует нецензурная лексика

К сожалению, от полученных травм находившийся на переднем сиденье пассажир погиб сразу. Его пришлось деблокировать прибывшим на место спасателям. Водитель находится в коме. Также сообщается о травмированных других пассажирах, находившихся на заднем сиденье.

Общий вид с места происшествия

Трактору не повезло

Коммунальщики остались без транспорта

Некоторые источники сообщают, что во время аварии мог пострадать еще один автомобиль, однако его повреждения незначительны. Выяснением всех обстоятельств ДТП занимаются представители полиции.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал о серьезном ДТП в Киеве с участием джипа и кареты "скорой помощи". В автомобиле медиков, кстати, находился младенец. Впоследствии мы публиковали эксклюзивные фото с места событий и делились новыми подробностями по поводу инцидента.

Также на сайте найдется информация о наказании пьяному мотоциклисту, который насмерть сбил пятилетнего ребенка.