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Водій в комі, є жертви: в Києві авто на швидкості влетіло в трактор комунальників (фото, відео)

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Олена Вєчканова Олена Вєчканова
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Легковику після зіткнення знесло всю передню частину Новина оновлена 03 березня 2023, 07:53
Легковику після зіткнення знесло всю передню частину. Фото Telegram-канал "Киевский движ"

Пасажир, який знаходився на передньому сидінні, загинув від отриманих травм на місці

Останніми днями в Києві на проспекті Степана Бандери стається чимало трагічних подій. Після масштабної пожежі на СТО напередодні в ніч на 3 березня тут зафіксували і серйозну дорожню аварію. На жаль, без жертв не обійшлося — один пасажир загинув, а водій наразі знаходиться в комі.

Деталі небезпечного інциденту повідомляють Telegram-канали dtp.kiev.ua та "Киевский движ". За даними очевидців, винуватцем аварії став сам водій легковика BMW, який гнав вулицями столицею зі швидкістю понад 200 кілометрів на годину.

На проспекті Степана Бандери щось у керуванні автомобілем пішло не так, тому і сталося смертельне зіткнення.

Київ ДТП на Бандери, карта
Район, де сталося ДТП
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Ось який вигляд мала автівка після зіткнення

Машина влетіла в припаркований трактор комунальників, через що її передню частину одразу ж зірвало. Зазначається, що комунальний транспорт знаходився на проспекті через те, що була запланована чистка відбийника. Сила аварії була такою, що у причепа трактора відірвало задні колеса.

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Жахливі наслідки аварії
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На жаль, від отриманих травм пасажир, який перебував на передньому сидінні, загинув одразу. Його довелося деблокувати прибулим на місце рятувальникам. Водій наразі знаходиться в комі. Також повідомляється про травмованих інших пасажирів, які знаходилися на задньому сидінні.

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Загальний вигляд з місця події
Київ ДТП сьогодні фото
Трактору не пощастило
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Комунальники лишилися без транспорту

Деякі джерела повідомляють, що під час аварії міг постраждати ще один автомобіль, однак його пошкодження незначні. З'ясуванням всіх обставин ДТП наразі займаються представники поліції.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав про серйозну ДТП в Києві за участі джипа та карети "швидкої допомоги". В автомобілі медиків, до речі, знаходилося немовля. Згодом ми публікували ексклюзивні фото з місця подій та ділилися новими подробицями щодо інциденту.

Також на сайті знайдеться інформація про покарання п'яному мотоциклісту, який насмерть збив п'ятирічну дитину.