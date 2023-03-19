Нардеп "Слуги народа" попал в ДТП: есть погибший

Нардеп сообщил, что сдал все необходимые анализы и будет сотрудничать со следствием

Народный депутат от "Слуги народа" Владимир Гевко попал в ДТП, которое привело к гибели человека.

Об этом сам парламентарий сообщил у себя в Facebook и отметил, что сотрудничает со следствием и намерен продолжать это делать и впредь.

"Сегодня произошло дорожно-транспортное происшествие, которое закончилось трагедией. Одним из участников этого ужасного инцидента был я, другого врачи, к сожалению, спасти не смогли", — сообщил Гевко.

Нардеп сообщил, что прошел все проверки на алкоголь и наркотики, а также сдал все положенные анализы.

"До сих пор не могу прийти в себя. К сожалению, трагедии на дороге – не редкость. Но нам всегда хочется верить, что этого никогда не случится с нами", — добавил он.

Гевко выразил соболезнования семье погибшего и пообещал, что сделает все возможное, чтобы они получили всю необходимую помощь.

Как сообщалось ранее, накануне в Одесской области в аварию попала начальница Превенции Белгород-Днестровской полиции Елизавета Фатеева. Полицейская утверждает, что за рулем находился ее подчиненный, который взял на себя вину за происшествие, однако ее коллеги утверждают, что машину вела она сама.