"Слуга народу" збив людину на смерть: у ДБР озвучили ключові деталі трагедії (відео)

Народний депутат сам зізнався у скоєному

Напередодні народний депутат від "Слуги народу" Володимир Гевко потрапив у смертельну ДТП. Про це він сам заявив на своїй сторінці у Facebook.

Пізніше у ДБР розповіли ключові подробиці. Там нині з’ясовують обставини смертельної ДТП на Львівщині за участі народного депутата. За їхньою інформацією, у неділю 19 березня увечері на автодорозі "Тернопіль – Львів – Рава-Руська" у селищі Золочівського району Львівської області автомобіль, за кермом якого був народний депутат, збив пішохода.

Аварія відбулася за межами нерегульованого пішохідного переходу. Від отриманих травм потерпілий помер. Згідно з освідуванням на пристрої "Драгер" водій був тверезим. Нині правоохоронці вирішують питання щодо відкриття кримінального провадження за фактом порушень ПДР, що спричинило смерть потерпілого.

Сам Гевко заявляв, що активно співпрацює зі слідством. Він приніс щирі співчуття та вибачення родині загиблого.

Раніше, "Телеграф" розповідав, що відомо про Володимира Гевка. Зокрема, народний обранець раніше приховував від держави чималі доходи. Нагадаємо також, що скандальний нардеп Трухін, який свого часу потрапив у резонансну ДТП, заявив, що складає мандат.