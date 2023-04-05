З’явилися фото з місця ДТП зі Ступкою: що загрожує актору

За попередніми даними, актор перебував за кермом у нетверезому стані

Увечері 4 квітня 2023 року у Голосіївському районі Києва позашляховик врізався у припарковане легкове авто. За даними журналістів, за кермом перебував український актор, народний артист України Остап Ступка. Судячи зі знімків з місця аварії, найбільше постраждав капот легкової машини, лобове скло розбите.

Фотографії ДТП за участю Остапа Ступки з’явилися у розпорядженні "Телеграфа". Range Rover пошкоджений значно менше від Mitsubishi.

За даними Національної поліції Києва, позашляховик їхав зустрічною смугою, після чого врізався в припаркований автомобіль. Постраждав 38-річний чоловік, водій легкої машини: його відправили до лікарні травмами різної тяжкості. За кермом позашляховика, повідомляють правоохоронці, був водій у нетверезому стані. Драгер-тест показав 1,62 проміле при нормі 0,2.

Слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286-1 ККУ (порушення правил безпеки дорожнього руху, коли водій перебуває у стані сп’яніння). У разі доказу провини водієві загрожує позбавлення волі на строк до трьох років, а також у нього вилучать права водія на 3-5 років.

На місці аварії. Фото: Телеграф

Позашляховик, який протаранив легкове авто. Фото: Телеграф

Водія легкового авто забрали до лікарні. Фото: Телеграф

Журналісти ТСН спробували дізнатися, що говорить про аварію сам актор. Він як не підтвердив те, що сталося, так і не спростував новину про його п'яну ДТП.

"Ні, не можу коментувати. Загалом ніяк не можу коментувати", — цитує ТСН слова Ступки.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що у ДТП потрапив нардеп від партії "Слуга народу" Володимир Гевко. Водій, за даними поліції, був тверезим, але пішохід, на жаль, помер на місці аварії.