Остап Ступка рассказал, как поздравил сына с разводом (видео)

36-летний актер разведен официально

Дмитрий Ступка теперь официально имеет статус холостяка. Украинский актер развелся со стилисткой Полиной Логуновой — о расставании пары стало известно еще год назад.

Отец Ступки-младшего, 55-летний актер театра и кино Остап Ступка сообщил о разводе сына в прямом эфире "Сніданку з 1+1". По словам артиста, он уже послал Дмитрию соответствующие документы, поскольку во время полномасштабной войны тот находится в США. Интересно, что Остап Ступка поздравил сына с новым статусом.

"Я ему недавно переслал документы, постановление о разводе и поздравил его", — пошутил Ступка-старший.

Что известно о браке Дмитрия Ступки и Полины Логуновой

Дмитрий Ступка и Полина Логунова поженились 11 марта 2016 года. В следующем году у супругов родилась дочь Богдана. В начале января 2022 года звездная семья улетела в США, а после стало известно о расставании пары. Сейчас актер живет во Флориде, а у Логуновой появился новый возлюбленный — американец.

Полина Логунова и Дмитрий Ступка с дочерью Богданой

Известно, что с мужчиной Полина открыла свой салон в Лос-Анджелесе. Более того, пара уже планирует свадьбу.

Полина Логунова с женихом-американцем

Ранее "Телеграф" сообщал, что звезда фильмов "Один дома" Маколей Калкин стал отцом во второй раз. Несколько месяцев 42-летний актер скрывал радостную новость.