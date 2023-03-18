Звезда "Один дома" во второй раз стал отцом: появление ребенка Маколей Калкин скрывал несколько месяцев

Рассказываем, что об этом известно сейчас

Известный американский актер Маколей Калкин, который благодаря серии фильмов "Один дома" стал знаменит еще в 90-х, недавно второй раз стал отцом. Однако эту радостную новость он с любимой держал в секрете несколько месяцев.

Деталями истории поделилось издание Us Weekly. Сообщается, что второй малыш в семье 42-летнего актера появился в конце 2022 года — перед Рождеством. Его родила невеста Маколея – 34-летняя актриса Бренда Сонг.

Маколей Калкин и Бренда Сонг встречают уже много лет, но свадьбы до сих пор не было

Это уже второй сын пары: первого мальчика, появившегося на свет в 2021 году, назвали в честь погибшей сестры Калкина — Дакота. Имя второго малыша пока не сообщается.

Напомним, что Маколей Калкин и Бренда Сонг встречаются с 2017 года. Они познакомились на съемках фильма в Таиланде. Официального подтверждения тому, что пара состоит в официальном браке, пока нет, однако ранее сообщалось об их вероятной помолвке. В сети "гуляло" фото, на котором заметно обручальное кольцо на пальце Бренды.

На пальце Бренды папарацци заметили обручальное кольцо

Ранее стало известно, что "Мисс Украина Вселенная 2022" Виктория Апанасенко выходит замуж. В феврале девушка показала кольцо и написала, что сказала своему любимому: "Да!".