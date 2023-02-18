"Мисс Украина Вселенная 2022" Виктория Апанасенко показала кольцо: девушка выходит замуж (фото)

Имя ее избранника пока неизвестно

Известная украинская модель Виктория Апанасенко, представлявшая в этом году Украину на конкурсе "Мисс Вселенная", порадовала своих поклонников прекрасной новостью: девушке сделали предложение. 28-летняя модель согласилась и выходит замуж.

Об этом она сообщила в своем Instagram, выложив фото с кольцом. В подписи указано: "Я сказала да. Люблю тебя, моя Вселенная. Любовь победит тьму".

Имя своего будущего мужа, как и личную жизнь в целом, Виктория держит в секрете. Кто он — пока неизвестно.

В комментариях тем временем девушку поздравляют с новым этапом в жизни, желая паре крепкой любви и счастья:

Оммммммммгг… поздравляю дорогие!!!! Мои лучшие пожелания вам обоим!!!

Викуляяяяя, девочка наша. Поздравляю вас! Бесконечной вам любви и счастливой семейной жизни

Пусть любовь цветет любите и рожайте детишек Украинцев. Приветствую вас молодожены

Напомним, что на международном конкурсе красоты в США Апанасенко выступила в костюме Архангела Михаила, покорив зал своим образом. И хотя конкурс выиграла американка, Виктория Апанасенко приехала домой не с пустыми руками – модель завоевала для Украины престижную награду Spirit of Carnival Award.