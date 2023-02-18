"Міс Україна Всесвіт 2022" Вікторія Апанасенко показала обручку: дівчина виходить заміж (фото)

Ім'я її обранця поки що невідоме

Відома українська модель Вікторія Апанасенко, яка цьогоріч представляла Україну на конкурсі "Міс Всесвіт", потішила своїх шанувальників чудовою новиною: дівчині зробили пропозицію. 28-річна модель погодилася і виходить заміж.

Про це вона повідомила у своєму Instagram, виклавши фото з обручкою. У підписі вказано: "Я сказала так. Люблю тебе, мій Всесвіт. Кохання переможе темряву".

Ім’я свого майбутнього чоловіка, як і загалом особисте життя, Вікторія тримає у секреті. Хто він — наразі невідомо.

У коментарях дівчину щиро вітають з новим етапом у житті, бажаючи парі міцного кохання та щастя:

Оммммммммгг… вітаю дорогенькі!!!! Мої найкращі побажання вам обом!!!

Вікуляяяяя, дівчинка наша. Вітаю вас! Безкінечної вам любові і щасливого сімейного життя

Нехай любов цвіте кохайтеся та народжуйте діточок Українців. Вітаю вас молодята

Нагадаємо, що на міжнародному конкурсі краси у США Апанасенко виступила в костюмі Архангела Михаїла, підкоривши зал своїм образом. І хоча конкурс виграла американка, Вікторія Апанасенко приїхала додому не з порожніми руками — модель здобула для України престижну нагороду "Spirit of Carnival Award".