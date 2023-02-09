Переможниця "Міс Україна Всесвіт" показала стильний аутфіт (фото)

Вікторія Апанасенко показала, як можна стильно вбратись для виходу у світ

Переможниця конкурсу "Міс Україна Всесвіт" і представниця України на міжнародному шоу "Міс Всесвіт-2022" продемонструвала стильний образ.

Українська модель із Чернігова Вікторія Апанасенко опублікувала в Інстаграмі декілька фото. На них дівчина позує у світлих джинсах, чорному топі і жакеті. Вікторія заколола волосся, а серед аксесуарів вибрала золоті сережки і сумку відомого українського бренду.

"Гарний образ, прекрасна дівчина", "Яка ви гарна", "Елегантна і красива", — пишуть підписники Апанасенко у коментарях.

Нагадаємо, що раніше Вікторія Апанасенко отримала компліменти від своїх фоловерів за образ у шикарній зеленій сукні української дизайнерки Катерини Рутман. До наряду Апанасенко додала такі аксесуари, як золотисту сумочку і такого ж відтінку сережки.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що директор "Міс Україна Всесвіт" Анна Філімонова розповіла, як погано поводилася на конкурсі краси "Міс Всесвіт-2022" росіянка Анна Ліннікова, і весь час бігала за представницею України Вікторією Апанасенко. До речі, українка не увійшла до топ найкращих конкурсанток, проте здобула особливу нагороду, яку щороку присуджують лише одній учасниці.