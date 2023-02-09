Укр

Победительница "Мисс Украина Вселенная" показала стильный аутфит (фото)

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
Дата публикации
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Автор
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Мисс Украина Вселенная Виктория Апанасенко Новость обновлена 09 февраля 2023, 19:28
Мисс Украина Вселенная Виктория Апанасенко. Фото instagram.com/crystal.viktoria

Виктория Апанасенко показала, как можно стильно нарядиться для выхода в свет

Победительница конкурса "Мисс Украина Вселенная" и представительница Украины на международном шоу "Мисс Вселенная-2022" продемонстрировала стильный образ.

Украинская модель из Чернигова Виктория Апанасенко опубликовала несколько фото в Инстаграме. На них девушка позирует в светлых джинсах, черном топе и жакете. Виктория заколола волосы, а среди аксессуаров выбрала золотые серьги и сумку известного украинского бренда.

"Хороший образ, прекрасная девушка", "Какая вы красивая", "Элегантная и красивая", — пишут подписчики Апанасенко в комментариях.

виктория апанасенко
виктория апанасенко
виктория апанасенко

Напомним, что ранее Виктория Апанасенко получила комплименты от своих фолловеров за образ в шикарном зеленом платье украинской дизайнерши Екатерины Рутман. К наряду Апанасенко добавила такие аксессуары, как золотистую сумочку и такого же оттенка серьги.

Ранее "Телеграф" сообщал, что директор "Мисс Украина Вселенная" Анна Филимонова рассказала, как плохо себя вела на конкурсе красоты "Мисс Вселенная-2022" россиянка Анна Линникова, и все время бегала за представительницей Украины Викторией Апанасенко. Кстати, украинка не вошла в топ лучших конкурсанток, однако получила особую награду, которую ежегодно присуждают только одной участнице.

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#Мисс Украина-Вселенная