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Зірка "Сам удома" вдруге став батьком: появу дитини Маколей Калкін приховував кілька місяців

Автор
Богдана Карц Богдана Карц
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На фото Маколей Калкін та Бренда Сонг не зі своїми дітьми (!) Новина оновлена 18 березня 2023, 12:35
На фото Маколей Калкін та Бренда Сонг не зі своїми дітьми (!). Фото Колаж "Телеграфу"

Розповідаємо, що про це відомо наразі

Відомий американський актор Маколей Калкін, який завдяки серії фільмів "Сам удома" став знаменитим ще у 90-х, нещодавно вдруге став батьком. Однак цю радісну новину він з коханою тримав у секреті протягом кількох місяців.

Деталями історії поділилося видання Us Weekly. Повідомляється, що другий малюк у родині 42-річного актора з’явився наприкінці 2022 року — перед Різдвом. Його народила наречена Маколея — 34-річна актриса Бренда Сонг.

Маколей Калкін та Бренда Сонг
Маколей Калкін та Бренда Сонг зустрічають вже багато років, але весілля досі не було

Це вже другий син пари: першого хлопчика, який з’явився на світ у 2021 році, назвали на честь загиблої сестри Калкіна — Дакота. Ім’я другого малюка поки не повідомляється.

Нагадаємо, що Маколей Калкін та Бренда Сонг зустрічаються з 2017 року. Вони познайомились на зйомках фільму у Таїланді. Офіційного підтвердження тому, що пара перебуває в офіційному шлюбі, наразі немає, проте раніше повідомлялося про їхні ймовірні заручини. у мережі навіть з’явилися фото, на якому помітно обручку на пальці Бренди.

Бренда Сонг та Маколей Калкін - на пальці актриси помітилии обручку
На пальці Бренди папараці помітили обручку

Раніше стало відомо, що "Міс Україна Всесвіт 2022" Вікторія Апанасенко виходить заміж. У лютому цьогоріч дівчина показала обручку й написала, що сказала своєму коханому: "Так!".

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#Став батьком #Народження дитини #Маколей Калкін #Дитина #Сам удома