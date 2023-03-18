Зірка "Сам удома" вдруге став батьком: появу дитини Маколей Калкін приховував кілька місяців

Розповідаємо, що про це відомо наразі

Відомий американський актор Маколей Калкін, який завдяки серії фільмів "Сам удома" став знаменитим ще у 90-х, нещодавно вдруге став батьком. Однак цю радісну новину він з коханою тримав у секреті протягом кількох місяців.

Деталями історії поділилося видання Us Weekly. Повідомляється, що другий малюк у родині 42-річного актора з’явився наприкінці 2022 року — перед Різдвом. Його народила наречена Маколея — 34-річна актриса Бренда Сонг.

Маколей Калкін та Бренда Сонг зустрічають вже багато років, але весілля досі не було

Це вже другий син пари: першого хлопчика, який з’явився на світ у 2021 році, назвали на честь загиблої сестри Калкіна — Дакота. Ім’я другого малюка поки не повідомляється.

Нагадаємо, що Маколей Калкін та Бренда Сонг зустрічаються з 2017 року. Вони познайомились на зйомках фільму у Таїланді. Офіційного підтвердження тому, що пара перебуває в офіційному шлюбі, наразі немає, проте раніше повідомлялося про їхні ймовірні заручини. у мережі навіть з’явилися фото, на якому помітно обручку на пальці Бренди.

На пальці Бренди папараці помітили обручку

Раніше стало відомо, що "Міс Україна Всесвіт 2022" Вікторія Апанасенко виходить заміж. У лютому цьогоріч дівчина показала обручку й написала, що сказала своєму коханому: "Так!".