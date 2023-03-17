Ксения Мишина показала, как похудела за четыре месяца: "Лучшая моя форма за 33 года" (фото до и после)

"Холостячка" продемонстрировала результаты титанической работы над собой

Украинская актриса Ксения Мишина, которую однажды публично назвали "проституткой", похвасталась результатами похудения. Главная героиня первого сезона проекта "Холостячка" поделилась, что 4 месяца назад она начала свой путь к кардинальным переменам.

У себя в Инстаграме актриса отметила, что это ее лучшая форма за 33 года жизни: "Это один из самых важных, трансформационных, глубоких и ключевых периодов моей жизни. Периодов, где произошла тотальная личностная перестройка, реорганизация образа жизни и смысловых стремлений".

Мишина опубликовала фото, на котором видны реальные результаты правильного питания и активных занятий спортом за несколько последних месяцев. На фото слева — то, как выглядела актриса ранее.

Ксения Мишина - фото до и после похудения

В комментариях поклонники отметили большую силу воли Ксении, однако нашлись и те, кому подкачанная фигура украинской актрисы не понравилась. "Извините, но фото после – отталкивает. На первом, такая женская, красивая, утонченная фигура", "Мне и до было очень красиво", "Это тот случай, когда было лучше, чем стало. Кто сказал женщинам, что суповой набор аля "кожа и кости" это идеальная форма?", — пишут комментаторы.

Ранее "Телеграф" рассказывал о пухленькой турецкой актрисе Элджин Афаджан. Оказывается, для роли в сериале "Постучись в мою дверь" девушке пришлось специально набрать вес.