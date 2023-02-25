Специально набрала лишние килограммы для роли: Мело из "Постучись в мою дверь" сейчас не узнать (фото)

Пухленькая подруга Эды, оказывается, согласилась на эксперимент и должна была позже быстро решать проблему с лишним весом

Один из недавних турецких сериалов "Постучись в мою дверь", который вышел летом 2020-го, стал достаточно популярным и в Украине. В течение двух сезонов зрители с интересом наблюдали за напряженными, но очень романтическими отношениями Эды и Серкана, приключениями лучших подруг и различными комическими ситуациями, в которые постоянно попадали герои. А после завершения съемок фанаты решили узнать больше о любимых актерах и удивились, в частности тем, как выглядела до своей популярности Ханде Эрчел (Эда). Но, оказывается, не только она пережила невероятные изменения во внешности.

Еще одной неожиданностью стала ее сериальная подруга Мело. 32-летняя турецкая актриса Элджин Афаджан тоже сильно изменилась, правда, уже после съемок. Как выглядит актриса, чем занимается сейчас и где еще снималась, покажем и расскажем в этой статье.

Элджин Афаджан (Мелек)

Девушке только в январе исполнилось 32 года. Она родилась и проживает в Турции. Проблемы с лишним весом у нее были с самого детства. И все же она была не такой, какой ее увидели зрители в сериале "Постучись в мою дверь".

Впервые Элджин появилась на экране в 2016 году — она сыграла Гюльчин в популярном сериале "Внутри". А уже в следующем году актриса снялась в многосерийной драматической картине "Безумное сердце". Спустя еще два года получила роль в сериале "История одной семьи". И именно для этой роли ей пришлось набрать лишние килограммы. Во время одного из интервью выяснилось, что для этой роли она набрала около 20 кг и для нее это имело не очень хорошие последствия.

Кадр из сериала "История одной семьи", для которого актриса и набрала вес

"Не могу сказать, что до того, как набрала вес, у меня было идеальное тело. Я была худее, но у меня был лишний вес. На самом деле, были времена, когда я не могла получить работу только потому, что на некоторых должностях руководителей не устраивал мой лишний вес. Потом, когда мне выпала такая возможность, я была очень удивлена. Потому что на этот раз я должна была набрать вес, а не похудеть. Это было очень важное решение для моей личной жизни и карьеры", — заявила Элджин Афаджан. И добавила, что сейчас находится на фазе похудения — из-за проблем со здоровьем.

Пышные формы звезды заметны и в следующей ее работе — "Постучись в мою дверь". Этот проект стал для нее мегауспешным, ведь именно благодаря роли Мелек о турецкой актрисе заговорили не только в родной стране, но и далеко за ее пределами.

Мело из "Постучись в мою дверь"

Однако, как только съемки завершились, девушка активно занялась собой и своим телом. Актриса очень любит спорт и никогда не забывала о необходимости поддерживать физическую форму (она профессионально занимается теннисом и плаванием), однако после столь серьезного набора веса должна тренироваться больше, чтобы похудеть и не рисковать своим здоровьем. Результат превзошел все ожидания — сейчас звезду просто не узнать, настолько она похудела и изменилась.

Увидеть актрису можно еще в двух сериалах: "Я спрятал тебя в своем сердце" и "Крупье". Оба вышли в 2022 году.

Личная жизнь и хобби

Известно, что в свободное время актриса рисует и пишет краткие рассказы. А вот о ее личной жизни неизвестно абсолютно ничего — Афаджан не делится с журналистами такими подробностями. Сразу после завершения съемок ходили слухи, что она встречается со своим коллегой Алиджаном Айтекином. Он сыграл в сериале скромнягу Сейфи. Пару часто до сих пор часто видят вместе.

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