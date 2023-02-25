Спеціально набрала зайві кілограми для ролі: Мело з "Постукай в мої двері" зараз не впізнати (фото)

Пухкенька подруга Еди, виявляється, погодилась на експеримент і мусила пізніше швидко розв'язувати проблему з зайвою вагою

Один з нещодавніх турецьких серіалів "Постукай у мої двері", який вийшов влітку 2020-го, став досить популярним і в Україні. Протягом двох сезонів глядачі з цікавістю спостерігали за напруженими, але дуже романтичними стосунками Еди та Серкана, пригодами кращих подруг та різними комічними ситуаціями, в які постійно потрапляли герої. А після завершення зйомок фанати вирішили дізнатися більше про улюблених акторів й здивувалися, зокрема тим, як виглядала до своєї популярності Ханде Ерчел (Еда). Але, виявляється, не тільки вона пережила неймовірні зміни у зовнішності.

Ще однією несподіванкою стала її серіальна подруга Мело. 32-річна турецька акторка Елджін Афаджан теж дуже змінилася, щоправда, вже після зйомок. Як виглядає насправді актриса, чим займається зараз і де ще знімалася, покажемо та розкажемо у цій статті.

Елджін Афаджан (Мелек)

Дівчині тільки у січні виповнилося 32 роки. Вона народилася та проживає у Туреччині. Проблеми з зайвою вагою у неї були з самого дитинства. Та все ж вона була не такою, якою її побачили глядачі у серіалі "Постукай в мої двері".

Вперше Елджін з’явилася на екрані у 2016 році — вона зіграла Гюльчин у популярному серіалі "Всередині". А вже наступного року акторка знялася в багатосерійній драматичній картині "Божевільне серце". Ще через два роки отримала роль у серіалі "Історія однієї сім'ї". І саме для цієї ролі їй довелося набрати зайвих кілограмів. Під час одного з інтерв’ю з’ясувалося, що для цієї ролі вона набрала близько 20 кг й для неї це мало не дуже хороші наслідки.

Кадр з серіалу "Історія однієї сім'ї", для якого акторка й набрала вагу

"Не можу сказати, що до того, як набрала вагу, у мене було ідеальне тіло. Я була худішою, але в мене була зайва вага. Насправді, були часи, коли я не могла отримати роботу тільки тому, що на деяких посадах керівників не влаштовувала моя зайва вага. Потім, коли мені випала така можливість, я була дуже здивована. Бо цього разу я мала набрати вагу, а не схуднути. Це було дуже важливе рішення для мого особистого життя і кар'єри", — заявила актриса. І додала, що зараз перебуває на фазі схуднення — через проблеми зі здоров’ям.

Пишні форми зірки помітні і в наступній її роботі — "Постукай у мої двері". Цей проєкт став для неї мегауспішним, адже саме завдяки ролі Мелек про турецьку акторку заговорили не лише в рідній країні, а й далеко за її межами.

Мело з "Постукай у мої двері"

Проте, щойно зйомки завершилися, дівчина активно зайнялася собою та своїм тілом. Акторка дуже любить спорт і ніколи не забувала про потребу підтримувати фізичну форму (вона професійно займається тенісом і плаванням), однак після настільки серйозного набору ваги мусила тренуватися більше, щоб схуднути й не ризикувати своїм здоров’ям. Результат перевершив усі очікування — зараз зірку просто не впізнати, настільки вона схудла та змінилася.

Побачити актрису можна ще у двох серіалах: "Я сховав тебе у своєму серці" та "Круп’є". Обидва вийшли у 2022 році.

Особисте життя та хобі

Відомо, що у вільний час актриса малює та пише короткі розповіді. А от про її особисте життя не відомо абсолютно нічого — Афаджан не ділиться з журналістами такими подробицями. Відразу після завершення зйомок ходили чутки, що вона зустрічається зі своїм колегою Аліджаном Айтекіном. Він зіграв у серіалі скромнягу Сейфі. Пару часто й досі часто бачать разом.

Раніше ми розповідали, як виглядає зараз Джуд Лоу — колишній секс-символ Голлівуду, відомий за роллю Папи Пія XIII у серіалі "Молодий папа". Актору 50 і за останні два роки він помітно змінився, перетворившись із красунчика — мрії багатьох жінок, у дідуся.