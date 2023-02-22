Наче дві різні людини: як виглядала до своєї популярності Еда з "Постукай у мої двері" (фото)

Красуню важко впізнати на старих знімках, але вона каже, що до пластики не вдавалася

Один із найвідоміших сучасних турецьких серіалів — "Постукай у мої двері" — зробив відомим багатьох акторів. Чи не кожна дівчина тепер знає хто такий Серкан Болат та Еда Йилдиз. Свою часточку слави відхопили й інші актори, та, звісно ж, найбільше запам’яталися саме головні герої.

Тисячі дівчат, надивившись на Еду, тепер приміряють на себе її образ і мріють стати такими ж везучими красунями, яким усе під силу. От тільки, чи справді акторка, яка грає кохану Серкана, така від природи?.. Виявляється, до здобуття популярності Ханде Ерчел виглядала зовсім інакше.

Еда і Секран, точніше - Ханде Ерчел та Керем Бюрсін

28-річна турецька акторка почала з’являтися на екранах у 2013-му. Перші два роки вона отримувала лише другорядні ролі, а згодом почала з’являтися і в головних. До знаменитого проєкту "Постукай у мої двері", який і зробив Ерчел мегавпізнаваною, вона засвітилася у серіалах "Доньки Ґюнеш", "Кохання не розуміє слів", "Чорна перлина", "Кільце" та "Азізе".

За 10 років кар’єри зірка здобула чимало різноманітних нагород, серед яких і 4-разове нагородження премією "Золотий метелик".

На сьогодні акторку вважають однією з найкрасивіших дівчат Туреччини, але ще буквально 10 років тому вона виглядала зовсім не так, яка прекрасна Еда з серіалу. Архівні знімки кінозірки показують пухлі щічки та підборіддя.

Раніше Ханде Ерчел виглядала трохи інакше

Схоже, у якийсь момент Ханде Ерчел серйозно взялася за власну фігуру. Скільки точно важила зірка до того, як сіла на дієту та активно зайнялася спортом, невідомо. Шанувальники знають тільки, що вага їхньої улюблениці трохи "перевалювала" за 60 кг.

Акторка помітно схудла

Щодо пластичної хірургії, то акторка запевняє, що такими послугами не користувалася. Каже, зміни у її зовнішності пов’язані із заняттями йогою, регулярними походами у спортзал та правильним харчуванням.

Ось так регулярно займається у залі Ханде

До речі, у 19 років Ханде стала "Міс Туреччиною". Того ж року здобула і ІІ місце на "Міс світу".

Раніше ми розповідали, як виглядає зараз султан Сулейман з "Величного століття". Халіту Ергенчу зараз 52 роки і на публіці він з’являється дуже рідко. Зате його дружина активно веде сторінку у соцмережі, де час від часу й публікує їхні спільні фото.