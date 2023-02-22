Будто два разных человека: как выглядела до своей популярности Эда из "Постучи в мою дверь" (фото)

Красавицу трудно узнать на старых снимках, но она говорит, что к пластике не прибегала

Один из самых известных современных турецких сериалов — "Постучись в мою дверь" — сделал известным многих актеров. Едва ли не каждая девушка теперь знает кто такой Серкан Болат и Эда Йылдыз. Свою долю славы отхватили и другие актеры, но, конечно же, больше всего запомнились именно главные герои.

Тысячи девушек, наглядевшись на Эду, теперь примеряют на себя ее образ и мечтают стать такими же удачливыми красотками, которым все по силам. Вот только, действительно ли актриса, играющая любимую Серкана, такая от природы?.. Оказывается, до обретения популярности Ханде Эрчел выглядела совсем по-другому.

Эда и Секран, точнее – Ханде Эрчел и Керем Бюрсин

28-летняя турецкая актриса начала появляться на экранах в 2013-м. Первые два года она получала лишь второстепенные роли, а затем начала появляться и в главных. До знаменитого проекта "Постучись в мою дверь", который и сделал Эрчел мегаузнаваемой, она засветилась в сериалах "Дочери Гюнеш", "Любовь не понимает слов", "Черная жемчужина", "Кольцо" и "Азизе".

За 10 лет карьеры звезда получила немало разнообразных наград, среди которых и 4-кратное награждение премией "Золотая бабочка".

На сегодня актрису считают одной из самых красивых девушек Турции, но еще буквально 10 лет назад она выглядела совсем не так, как прекрасная Эда из сериала. Архивные снимки кинозвезды показывают пухлые щечки и подбородок.

Раньше Ханде Эрчел выглядела несколько иначе

Похоже, в какой-то момент Ханде Эрчел всерьез принялась за собственную фигуру. Сколько точно весила звезда до того, как села на диету и активно занялась спортом, неизвестно. Поклонники знают только, что вес их любимицы немного "переваливал" за 60 кг.

Актриса заметно похудела

Относительно пластической хирургии актриса уверяет, что такими услугами не пользовалась. Говорит, изменения в ее облике связаны с занятиями йогой, регулярными походами в спортзал и правильным питанием.

Вот так регулярно занимается в зале Ханде

Кстати, в 19 лет Ханде стала "Мисс Турции". В том же году получила и ІІ место на "Мисс мира".

Раньше мы рассказывали, как выглядит сейчас султан Сулейман из "Великолепного века". Халиту Эргенчу сейчас 52 года и на публике он появляется очень редко. Зато его жена активно ведет страницу в соцсети, где время от времени и публикует их общие фото.