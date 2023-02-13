Красавчики-шехзаде из сериала "Великолепный век": как они сейчас выглядят (фото)

Показываем, какими за многие годы стали Мустафа, Мехмед, Селим, Баязид и Джихангир

Сериал "Великолепный век" — один из лучших турецких сериалов, транслировавшихся на ТВ в Украине. С историей молодой украинки Роксоланы, которая попала в плен к туркам, а позже была продана как рабыня в гарем султана, знакомы многие. Большинство знают, что основой сценария стали реальные события, зафиксированные в документах, которые удалось сохранить до нашего времени, но была в сценарии и часть выдумки. Впрочем, того, сколько шехзаде вырастила султанша Хюррем (Роксолана) — одна из самых могущественных женщин Османской империи, это точно не касается.

В целом украинка родила султану Сулейману шестерых детей: дочь и пятерых сыновей, один из которых умер еще в детстве. Из четырех ее сыновей претендентами на престол были Мехмед, Селим и Баязид, ведь младший сын Хюррем и Сулеймана — Джихангир — имел врожденный порок в виде горба на спине, поэтому не мог стать Повелителем османской империи. Кроме того, за престол боролся и самый старший сын султана — шехзаде Мустафа, которого родила задолго до прихода в гарем рыжеволосой красавицы другая его наложница — Махидевран. Именно ее сын Мустафа считался главным претендентом на престол.

Все пятеро шехзаде в сериале

Сегодня "Телеграф" решил рассказать об актерах, сыгравших шехзаде в "Великолепном веке" и показать, как они выглядят в реальной жизни. Итак, кто они – Мехмед, Мустафа, Селим, Баязид и Джихангир…

Мустафа

Шехзаде Мустафа

Его сыграл Мехмет Гюнсюр – турецкий актер татарского происхождения. Сейчас ему 47 лет. Учился на журналиста, в свое время пробовал себя в ресторанном бизнесе и был участником группы "Dawn".

Кроме актерской карьеры, занимается моделингом, снимаясь для разных журналов. Кроме "Великолепного века" — проекта, принесшего ему наибольшую популярность, актера можно увидеть в фильмах "Турецкая баня" (1997) и "Теперь он солдат" (2003).

Гюнсюр состоит в браке с итальянкой Екатериной Моджи. Они живут в Риме и воспитывают троих детей.

Мехмед

Шехзаде Мехмед

Старшего сына Хюррем в сериале сыграл еще один турецкий актер – Гюрбей Илери. Как раз сегодня, 13 февраля, ему исполняется 35 лет. Официально холост.

Самые знаменитые его картины: мелодрама "Великий век", боевики "Воскресший Эртугрул" и "Охотник: Первое пророчество". В общей сложности в его фильмографии относительно немного картин.

Селим

Шехзаде Селим

Счастливца, которому удалось унаследовать престол, в жизни зовут Энгин Озтюрк. Он также турецкий актер и сейчас ему 36 лет. Официально холост, пока, насколько известно, сейчас не в отношениях.

Увидеть актера можно также в сериалах "Бехзат: Серийные преступления в Анкаре", "Возрождение: Эртугрул", "Точка отсчета", "Мой дом", "Высшее общество", "В чем вина Фатмагюль?", а также двух интернет-сериалах от Netflix — "Хакан — защитник" и "50м2" и многих других картинах.

Баязид

Шехзаде Баязид

Роль любимого сына Хюррем-султан сыграл турецкий актер Арас Булут Ийнемли, которому на сегодня 32 года. Он получал техническое образование, учась на факультете авиационной техники, однако решил связать свою жизнь с кино. На больших экранах впервые появился в 16 лет, сыграв в популярном телесериале "Аллея Возвращения". А уже через несколько лет стал по-настоящему популярным, приняв участие в другом проекте — сериале "Бесценное время". Именно за эту картину Арас получил звание лучшего турецкого актера второго плана. Потом его начали приглашать и на более серьезные роли, включая главные.

Кроме этих проектов и "Великолепного века" в его фильмографии есть и другие популярные картины: сериалы "Внутри" и "Яма", где он играл главные роли; сериал "Столкновение" и веб-сериал "Ататюрк" и другие. В 2019 году мир увидел фильм "Чудо в камере №7" с Арасом в главных ролях. Лента стала кандидатом на "Оскар" в номинации "Лучший международный художественный фильм".

Что касается личной жизни, то последние 7 лет актер встречался со своей коллегой — Биге Онал (Селин в сериале "Постучись в мою дверь" — ред.). Впрочем, в декабре прошлого года пара решила расстаться.

Джихангир

Шехзаде Джихангир

Его сыграл еще один турецкий актер Толга Сарыташ, которому уже исполнился 31 год. Он с детства играет на гитаре, а в подростковом возрасте принимал участие в концертах разных групп. Достиг немалого успеха как гитарист, однако все же мечтал о карьере актера.

С 2009 года сыграл более десятка проектов. Самый известный в роли шехзаде Джихангира в сериале "Велкиколепный век" и в роли командира Явуза Карасу в сериале "Обещание". Среди других картин, где его можно увидеть, в частности: фильм "Хорошего путешествия", сериалы "Отец", "Ариза", "Незавершенный круг любви", "Обещание", "Великая кавказская ссылка" и других.

В определенный момент поклонники приписывали ему роман с коллегой по съемочной площадке т/с "Дочки Гюнеш" — известной турецкой актрисой Ханде Эрчел (она же — Эда в сериале "Постучись в мою дверь" — ред.).

Сериальные Джихангир и Эда

Однако это были только слухи — в 2016 году он начал встречаться с Бюшрой Пекин. Она, кстати, тоже снималась в "Великолепном веке" — играла роль торговки тканями Ширин Хатун, которая появлялась в 60-й серии.

Раньше мы рассказывали, как выглядит в жизни скромняга Сейфи из популярного турецкого сериала "Постучись в мою дверь". А еще – каким был красавчик Серкан Болат до своей знаменитой роли в этом же сериале.