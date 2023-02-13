Красунчики-шехзаде з серіалу "Величне століття": як вони зараз виглядають (фото)

Показуємо, якими за багато років стали Мустафа, Мехмед, Селім, Баязид та Джихангір

Серіал "Величне століття" — один із кращих турецьких серіалів, які транслювалися на ТБ в Україні. З історією молодої українки Роксолани, яка потрапила у полон до турків, а пізніше була продана як рабиня у гарем султана, знайомі багато людей. Більшість знають, що основою сценарію стали реальні події, зафіксовані у документах, які вдалося зберегти до нашого часу, але була в сценарії й частина вигадки. Втім, того, скількох шехзаде виростила султанша Хюррем (Роксолана) — одна з наймогутніших жінок Османської імперії, це точно не стосується.

Загалом українка народила султану Сулейману шістьох дітей: доньку та п’ятьох синів, один із яких помер ще у дитинстві. З чотирьох її синів претендентами на престол були Мехмед, Селім та Баязид, адже наймолодший син Хюррем та Сулеймана — Джихангір — мав вроджену ваду у вигляді горба на спині, тож не міг стати Повелителем імперії османів. Крім того, за престол боровся найстарший син султана — шехзаде Мустафа, якого народила задовго до приходу в гарем рудоволосої красуні інша його наложниця — Махідевран. Саме її син Мустафа вважався головним претендентом на престол.

Усі п'ятеро шехзаде у серіалі

Сьогодні "Телеграф" вирішив розповісти про акторів, які зіграли шехзаде у "Величному столітті" та показати, як вони виглядають у реальному житті. Отже, хто вони — Мехмед, Мустафа, Селім, Баязид та Джихангір…

Мустафа

Шехзаде Мустафа

Його зіграв Мехмет Гюнсюр — турецький актор татарського походження. Зараз йому 47 років. Вчився на журналіста, свого часу також пробував себе у ресторанному бізнесі і був учасником групи "Dawn".

Окрім акторської кар’єри, займається моделінгом, знімаючись для різних журналів. Окрім "Величного століття" — проєкту, який приніс йому найбільшу популярність, актора можна побачити у фільмах "Турецька баня" (1997) і "Тепер він солдат" (2003).

Гюнсюр перебуває у шлюбі з італійкою Катериною Моджі. Вони живуть у Римі та виховують трьох дітей.

Мехмед

Шехзаде Мехмед

Старшого сина Хюррем у серіалі зіграв ще один турецький актор — Гюрбей Ілері. Якраз сьогодні, 13 лютого, йому виповнюється 35 років. Офіційно неодружений.

Найзнаменитіші його картини: мелодрама "Величне століття", бойовики "Воскреслий Ертугрул" та "Мисливець: Перше пророцтво". Загалом у фільмографії порівняно небагато картин.

Селім

Шехзаде Селім

Щасливця, якому вдалося успадкувати престол, в житті звати Енгін Озтюрк. Він також турецький актор і зараз йому 36 років. Офіційно неодружений, наразі, наскільки відомо, не має стосунків.

Побачити актора можна також у серіалах "Бехзат: Поліція Анкари", "Відродження: Ертугрул", "Точка відліку", "Мій дім", "Вище суспільство", "В чому вина Фатмагюль?", а також двох інтернет-серіалах від Netflix — "Захисник" та "50м2", й багатьох інших картинах.

Баязид

Шехзаде Баязид

Роль улюбленого сина Хюррем-султан зіграв турецький актор Арас Булут Ійнемлі, якому на сьогодні 32 роки. Він здобував технічну освіту, навчаючись на факультеті авіаційної техніки, однак вирішив пов’язати своє життя із кіно. На великих екранах вперше з’явився у 16 років, зігравши у популярному телесеріалі "Алея Повернення". А вже з кілька років став по-справжньому популярним, взявши участь в іншому проєкті — серіалі "Безцінний час". Саме за цю картину Арас отримав звання кращого турецького актора другого плану. Потому актора почали запрошувати і на більш серйозні ролі, включаючи головні.

Окрім цих проєктів та "Величного століття" у його фільмографії є й інші популярні картини: серіали "Всередині" та "Яма", де він мав головні ролі; серіал "Зіткнення" та вебсеріал "Ататюрк" та інші. У 2019 році світ побачив фільм "Диво в камері №7" з Арасом у головних ролях. Стрічка стала кандидатом на "Оскар" у номінації "Найкращий міжнародний художній фільм".

Щодо особистого життя, то останні 7 років актор зустрічався зі своєю колегою — Біге Онал (Селін у серіалі "Постукай у мої двері" — ред.). Втім, у грудні торік пара вирішила розстатися.

Джихангір

Шехзаде Джихангір

Його зіграв ще один турецький актор Толга Сариташ, якому на цей момент вже виповнився 31 рік. Він з дитинства грає на гітарі, а в підлітковому віці брав участь у концертах різних груп. Досяг чималого успіху як гітарист, однак усе ж мріяв про кар’єру актора.

З 2009 року зіграв у більш як десятку проєктів. Найвідоміший у ролі шехзаде Джихангіра у серіалі "Величне століття" та в ролі командира Явуза Карасу у серіалі "Обіцянка". Серед інших картин, де його можна побачити, зокрема: фільм "Гарної подорожі", серіали "Батько", "Аріза", "Незавершене коло любові", "Обіцянка", "Велике кавказьке посилання" та інші.

У певний момент шанувальники приписували йому роман з колегою по знімальному майданчику т/с "Доньки Гюнеш" — відомою турецькою акторкою Ханде Ерчел (вона ж — Еда у серіалі "Постукай у мої двері").

Однак, це були тільки чутки — у 2016 році він почав зустрічатися з Бюшрою Пекін. Вона, до речі, теж знімалася у "Величному столітті" — грала роль торговиці тканинами Ширін Хатун, яка з’являлася у 60-ій серії.

Раніше ми розповідали, як виглядає в житті скромняга Сейфі з популярного турецького серіалу "Постукай в мої двері". А ще – яким був красунчик Серкан Болат до своєї знаменитої ролі у цьому ж серіалі.