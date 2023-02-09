Як виглядає в житті скромняга Сейфі з серіалу "Постукай в мої двері" (фото)

Виявляється, під час зйомок актор знайшов спільну мову з однією з серіальних подруг Еди — тепер парі приписують романтичні стосунки

Багато хто вже знайомий з турецьким серіалом "Постукай в мої двері" та його головними героями. Зокрема, Серканом Болатом, якого зіграв Керем Бюрсін, та Едою Їлдиз, чию роль успішно виконала популярна турецька акторка Ханде Ерчел.

Однак не менш цікавими були й інші герої, серед яких і скромняга Сейфі — вірний помічник Айдан, матері Серкана. Цю роль виконав відомий у Туреччині актор та ведучий Аліджан Айтекін. Чим він такий відомий та як виглядає 32-річна зірка у реальному житті, розповідає "Телеграф".

Стати актором Аліджан вирішив у 2011-му — на той момент йому виповнився вже 21 рік. До того він вчився на факультеті телевізійної журналістики та програмування у Стамбульському університеті Білгі, а коли вирішив дещо "підправити" напрямок діяльності, пішов здобувати акторську освіту у Центрі культури та мистецтва Мюждата Гезена.

На сьогодні Аліджан Айтекін — один із молодих талановитих акторів, ведучий телевізійної конкурсної програми "Весільна сукня моєї мрії". В його кар’єрі є декілька масштабних проєктів. Найпершим великим успіхом для нього стала роль у серіалі "Маленькі вбивства" (2018), а далі був проєкт "Постукай у мої двері", який знімали у 2020-2021 роках. Протягом двох сезонів актор у ролі Сейфі був незамінним помічником Айдан та вірним другом сім’ї Болатів.

Айдан Болат і Сейфі

Сцени із ним переважно веселі — він на пару зі своєю роботодавицею постійно плете інтриги, стежить, аби її ніхто не образив, і завжди готовий виконати будь-яке доручення Айдан Болат. Крім того, Сейфі все уміє і регулярно скаржиться за малу зарплату, що додає комічності ситуації, коли з’ясовується, що знайомі Айдан платять своїм працівникам удвічі менше, а її права рука готовий піти у будь-який момент, бо за роки вірної служби назбирав цілий статок.

Попри все це, Сейфі у серіалі дуже скромний. Тому й цікаво, як він виглядає насправді — у реальному житті.

Виявилося, що під час зйомок Аліджан знайшов спільну мову з актрисою, яка виконує роль Мело — Ельчин Афаджан. Ходять чутки, що після зйомок у проєкті вони почали зустрічатися.

Аліджан Айтекін та Ельчин Афаджан - Сейфі та Село з серіалу “Постукай у мої двері”

Офіційних підтверджень цьому немає, але парочку й досі часто бачать разом. Спільні фото й відео можна знайти й в інстаграмі зірки.

А це вже фото зі сторінки актриси - парочка навіть за столом сідає разом

Зі спогадів Аліджана Айтекіна про участь у нашумілому проєкті: "Спершу мені було складно. Особливо в перших двох серіях, оскільки потрібно було чітко показати ставлення до інших персонажів. А після другої серії все стало на свої місця і пішло, як по маслу", — передає слова актора vokrug.tv.

Аліджан Айтекін - досить відомий у Туречиині

Коли актора запрошують на якийсь проєкт, він відразу збирає більше глядачів

У реальному житті, до речі, Айтекін дуже любить готувати і навіть має власний канал на youtube. Але це не просто кулінарний блог, а місце, де також з’являються історії про цікаві моменти з його акторської роботи.

З пізніших проєктів Аліджана можете переглянути "Любов у повітрі" (2020) або "Мрії та життя" (2022).

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