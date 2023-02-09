Как выглядит в жизни скромняга Сейфи из сериала "Постучись в мою дверь" (фото)

Оказывается, во время съемок актер нашел общий язык с одной из сериальных подруг Эды – теперь парочке приписывают романтические отношения

Многие уже знакомы с турецким сериалом "Постучись в мою дверь" и его главными героями. В частности, Серканом Болатом, которого сыграл Керем Бюрсин, и Эдой Йылдыз, чью роль успешно исполнила популярная турецкая актриса Ханде Эрчел.

Однако не менее интересны были и другие герои, среди которых и скромняга Сейфи — верный помощник Айдан, матери Серкана. Эту роль исполнил известный в Турции актер и ведущий Алиджан Айтекин. Чем он так известен и как выглядит 32-летняя звезда в реальной жизни, рассказывает "Телеграф".

Стать актером Алиджан решил в 2011-м — на тот момент ему исполнился уже 21 год. До этого он учился на факультете телевизионной журналистики и программирования в Стамбульском университете Билги, а когда решил несколько "подправить" направление деятельности, пошел получать актерское образование в Центре культуры и искусства Мюждата Гезена.

На сегодня Алиджан Айтекин — один из молодых талантливых актеров, ведущий телевизионной конкурсной программы "Свадебное платье моей мечты". В его карьере есть несколько масштабных проектов. Первым большим успехом для него стала роль в сериале "Маленькие убийства" (2018), а дальше был проект "Постучись в мою дверь", который снимали в 2020-2021 годах. В течение двух сезонов актер в роли Сейфи был незаменимым помощником Айдана и верным другом семьи Болатов.

Айдан Болат и Сейфи

Сцены с ним преимущественно веселые — он на пару со своей работодательницей постоянно плетет интриги, следит, чтобы ее никто не обидел, и всегда готов выполнить любое поручение Айдан Болат. Кроме того, Сейфи все умеет и регулярно жалуется за малую зарплату, что придает комичности ситуации, когда выясняется, что знакомые Айдан платят своим работникам вдвое меньше, а ее правая рука готова уйти в любой момент, потому что за годы верной службы насобирал целое состояние.

Несмотря на это, Сейфи в сериале очень скромный. Потому и интересно, как он выглядит на самом деле — в реальной жизни.

Оказалось, что во время съемок Алиджан нашел общий язык с актрисой, исполняющей роль Мело-Эльчин Афаджан. Ходят слухи, что после съемок в проекте они стали встречаться.

Алиджан Айтекин и Эльчин Афаджан — Сейфи и Село из сериала "Постукай в мою дверь"

Официальных подтверждений этому нет, но парочку до сих пор часто видят вместе. Общие фото и видео можно найти и в установке звезды.

А это уже фото со страницы актрисы – парочка даже за столом садится вместе

Из воспоминаний Алиджана Айтекина об участии в нашумевшем проекте: "Сначала мне было сложно. Особенно в первых двух сериях, поскольку нужно было четко показать отношение к другим персонажам. А после второй серии все стало на свои места и пошло, как по маслу", — передает слова актера vokrug.tv.

Алиджан Айтекин - довольно известный в Турции

Когда актера приглашают на какой-нибудь проект, он сразу собирает больше зрителей

В реальной жизни, кстати, Айтекин очень любит готовить и даже имеет свой канал на youtube. Но это не просто кулинарный блог, а место, где также появляются истории об интересных моментах с его актерской работы.

Из более поздних проектов Алиджана можно посмотреть "Любовь в воздухе" (2020) или "Мечты и жизнь" (2022).

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