Как выглядит сейчас султан Сулейман из "Великолепного века": свежие фото Халита Эргенча

52-летний актер держит себя в форме, но на публике особо не "светится"

Популярный турецкий сериал "Великолепный век" подарил нам многих замечательных актеров. Чего стоят только султанши — от непревзойденной Хюррем и Махидевран до Валиде Султан и других членов османской династии. Не меньше запали в душу зрителям и главные мужские роли — в частности, пятеро шехзаде, боровшихся за право занять престол и, конечно же, сам Султан Сулейман.

Сегодня покажем, как выглядит в жизни Халит Эргенч, который и сыграл Повелителя османов. Много лет спустя после выхода первой серии Сулейман сильно изменился, но его все еще легко узнать — актер в прекрасной форме. И хотя он не "светится" в публичном пространстве, свежие фото звезды легко найти на странице его жены.

Султан Сулейман в первом сезоне "Великолепного века". Здесь актеру 41 год

Халиту Эргенчу снйчас 52 года. Он – известный турецкий танцовщик и актер. Роль в сериале "Великолепный век" стала для него самой знаменитой, хотя за его плечами — около трех десятков картин.

Дважды женат. Сейчас состоит в браке с актрисой Бергюзар Корель, которая на 12 лет его младше — пара поженилась в 2009 году и сейчас воспитывает троих детей. Первая их встреча была чисто случайной — двое актеров наткнулись друг на друга в ресторане и так познакомились. Позже судьба снова свела их вместе — они оба снимались в телесериале "Тысяча и одна ночь". Любовь, которую надо было играть на экране, переросла в настоящие чувства и уже вскоре влюбленных видели вместе буквально везде — они не прятались от посторонних глаз и уже совсем скоро заявили о следующем шаге в отношениях.

Совместные фото актера и его жены

Халит Эргенч входит в топ-10 самых высокооплачиваемых турецких актеров кино (гонорар за съемку в одной серии "Великолепного века" составлял около 115 тыс. американских долларов + он был едва ли не единственным, кто получал солидные доплаты за свою роль).

Раньше мы рассказывали о топ-7 самых красивых актерах Турции. Эти красавцы сведут с ума любую девушку! Кстати, есть среди них и несколько красавчиков из "Великолепного века".