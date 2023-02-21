Як виглядає зараз султан Сулейман з "Величного століття": свіжі фото Халіта Ергенча

52-річний актор тримає себе у формі, але на публіці особливо не "світиться"

Популярний турецький серіал "Величне століття" подарував нам багатьох чудових акторів. Чого варті самі лише султанші — від неперевершеної Хюррем та Махідевран до Валіде Султан та інших членів османської династії. Не менше запали в душу глядачам і головні чоловічі ролі — зокрема, п’ятеро шехзаде, які боролися за право зайняти престол, та, звісно ж, сам Султан Сулейман.

Сьогодні покажемо, як виглядає у житті Халіт Ергенч, який і зіграв Повелителя османів. За багато років після виходу першої серії Сулейман сильно змінився, але його все ще легко впізнати — актор у чудовій формі. І хоча він не "світиться" у публічному просторі, свіжі фото зірки можна легко знайти на сторінці його дружини.

Султан Сулейман у першому сезоні "Величного століття". Тут актору 41 рік

Халіту Ергенчу на сьогодні 52 роки. Він — відомий турецький танцівник та актор. Роль у серіалі "Величне століття" стала для нього найзнаменитішою, хоча за його плечима загалом близько трьох десятків картин.

Двічі одружений. Зараз перебуває у шлюбі з акторкою Бергюзар Корель, яка на 12 років за нього молодша — пара одружилася у 2009 році й нині виховує трьох дітей. Перша їхня зустріч була суто випадковою — двоє акторів натрапили один на одного у ресторані і так познайомилися. Пізніше доля знову звела їх разом — вони обоє знімалися у телесеріалі "Тисяча та одна ніч". Любов, яку треба було грати на екрані, переросла у справжні почуття і вже незабаром закоханих бачили разом буквально всюди — вони не ховалися від сторонніх очей і вже зовсім скоро заявили про наступний крок у стосунках.

Спільні фото актора та його дружини

Халіт Ергенч входить у топ-10 найбільш високооплачуваних турецьких акторів кіно (гонорар за зйомку в одній серії "Величного століття" становив близько 115 тис. американських доларів + він був чи не єдиним, хто отримував солідні доплати за свою роль).

Раніше ми розповідали про топ-7 найкрасивіших акторів Туреччини. Ці красені зведуть з розуму будь-яку дівчину! До речі, є серед них і декілька красунчиків з "Величного століття".