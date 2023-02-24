"Молодой папа" не такой уж и молодой: Джуд Лоу из секс-символа превратился в дедушку (фото)

Голливудский красавчик за последние 2 года сильно изменился и его уже практически не узнать

Популярный голливудский актер Джуд Лоу, который стал невероятно узнаваемым после таких фильмов как "Талантливый мистер Рипли", "Холодная гора" и "Шерлок Холмс", всем известный "Молодой папа", за последние несколько лет заметно изменился. Актер, которого раньше считали секс-символом, теперь больше похож на бездомного. Фото, которые недавно сделали папарацци, яркое тому доказательство.

На последней фотографии 50-летняя звезда Голливуда прогуливается вместе со своей женой — 35-летней актрисой Филиппой Коэн — и их малышом, который появился на свет совсем недавно. Это седьмой ребенок Лоу, пол которого общественности пока неизвестен.

Свежая фотография актера и его жены с младенцем, сделанная на днях

Сегодня "Телеграф" расскажет и покажет, как в течение своей многолетней актерской карьеры менялся любимец миллионов женщин. А еще мы расскажем, какие фильмы и сериалы вы могли пропустить за эти годы.

Невероятная карьера невероятного Джуда Лоу

Бывший секс-символ уже не тот... Джуд Лоу заметно состарился

Первую роль юный Джуд получил в 6 лет – он вышел на сцену в детском театре. А вот на телеэкране его впервые увидели, когда ему было 14 — тогда он появился в одном из скетчей передачи для подростков "Карманные деньги". Еще через 3 года он уже играл конюха в фильме "Глостерский портной". В том же году бросил школу и приступил к съемкам в телесериале "Семьи", где исполнил роль неблагополучного подростка Нейтана Томпсона.

Актер в начале карьеры

По-настоящему его карьера стартовала в 20 лет: в 1992-м Лоу принял участие в короткометражном фильме "Журавль". Через 2 года будущий секс-символ впервые получил главную роль в кино, снявшись в криминальном триллере "Шопинг" (лента провалилась в прокате, однако на съемках Джуд Лоу познакомился со своей будущей женой Сэди Фрост, с которой имеет троих общих детей). После многих попыток как в Великобритании, так и в Голливуде — через много лет ему таки удалось достичь настоящего успеха и признания. Переломным моментом для Лоу стал 1999 год, когда он сыграл в фильме "Талантливый мистер Рипли" — фильм имел огромный успех, а за свою роль он был номинирован на "Оскар" и "Золотой глобус". В конце концов ему таки присудили премию Британской Академии кино и телевидения как лучшему актеру второго плана.

Джуд Лоу в знаменитом фильме "Талантливый мистер Рипли"

Еще одним выдающимся моментом в карьере актера стал фильм Стивена Спилберга "Искусственный разум" (2001). Здесь он сыграл Жиголо Джо – робота-любовника, запрограммированного доставлять женщинам удовольствие. Игра Джуда Лоу снова получила номинацию на "Золотой глобус" и другие престижные премии. Удачным для него оказался и 2003 год – тогда вышла картина "Холодная гора", которую тоже выдвигали на всевозможные премии и награды, а сам Лоу снова оказался среди номинантов на получение "Оскара" и "Золотого глобуса".

Приблизительно в этот период восходящая звезда кино начал терять семью: мало того, что жена только что родила и очень мало видела своего любимого из-за его безумных графиков, так еще и всерьез ревновала его к Николь Кидман — таблоиды тогда постоянно писали, что между партнерами по съемочной площадке завязался роман. Те, в свою очередь, это опровергали, а Кидман позже даже подала в суд на несколько СМИ за клевету и выиграла иск. Однако брак Джуди Лоу это не спасло — в 2003-м у него случился развод.

Несмотря на все проблемы на личном фронте, 2004-й принес 32-летнему голливудскому красавцу приятный сюрприз: в том году он был особенно востребован и снялся в шести картинах. Его можно увидеть в "Авиаторе", фильмах "Лемони Сникет: 33 несчастья", "Заговор", "Небесный Капитан и мир будущего", "Красавчик Алфи, или Чего хотят мужчины" и "Близость".

Следующая остановка – 2009-й. В конце года в мировой кинопрокат вышел фильм режиссера Гая Ричи "Шерлок Холмс", где Лоу сыграл знаменитого Доктора Ватсона. Вторая часть вышла в 2011 году и запланирована еще и третья. Дальше у него были такие знаменитые работы:

2011 — "Хранитель времени" и "Заражение"

и 2012 — "Стражи легенд" и "Анна Каренина"

и 2013 — "Дом Хемингуэй"

2014 — "Отель "Гранд Будапешт"" и "Черное море"

и 2015 — "Шпионка"

2016 — "Молодой Папа" (главная роль — Папа Пий XIII, сериал очень понравился и зрителям, и критикам, поэтому, если вы его еще не видели — очень рекомендуем)

(главная роль — Папа Пий XIII, сериал очень понравился и зрителям, и критикам, поэтому, если вы его еще не видели — очень рекомендуем) 2017 — "Король Артур: Легенда меча"

2018 — "Фантастические звери: Преступления Гриндельвальда"

2019 — "Капитан Марвел" (Йог Рогг, лидер "Звездной силы")

(Йог Рогг, лидер "Звездной силы") 2019-2020 — "Новый Папа", психологическая драма "Гнездо", "Третий день"

2022 — "Фантастические звери: Тайны Дамблдора" (сыграл молодого Дамблдора)

В этом году мир должен увидеть еще один фильм с его участием — "Питер Пен и Венди". Здесь Джуд Лоу играет главного антагониста Капитана Крюка.

Лоу в фильме "Заражение" 2011 года, который с появлением ковида стали называть пророческим

Фильм "Фантастические звери"

А тут Джуд Лоу – молодой Дамблдор

Другие интересные факты

Кроме двух малышей от Филиппы Коэн и трех от первой жены, у британского секс-символа есть еще двое детей от двух разных женщин: в 2009 году от него родила известная новозеландская модель Саманта Берк (дочь София), а позже актер стал отцом еще одной девочки – Ады, появившейся на свет от певицы Кэтрин Гардинг. Отношения с Гардинг, кстати, были непродолжительными. Родители Джуда Лоу назвали его так в честь главного героя новеллы Томаса Гарди "Джуд Незаметный" (Jude The Obscure). В свое время он сказал, что не собирается посвящать всю свою жизнь кино. Поэтому, вероятно, вскоре звезда может исчезнуть с экранов.

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