"Я плачу по тебе, Сергей Дмитриевич": Леся Никитюк будет вести шоу "Кто сверху?" без Притулы

По словам ведущей, Сергея Притулу невозможно заменить

Украинская телеведущая Леся Никитюк, без которой не хотят видеть новый сезон "Холостячки", сообщила, что участия ее соведущего в шоу Нового канала "Кто сверху?" Сергея Притулы в новом сезоне не будет.

В сторис Инстаграма 35-летняя звезда рассказала, что сейчас продолжается кастинг на нового ведущего, но по словам Никитюк, ей будет очень не хватать компании Притулы, с которым она вела телешоу с 2018 года.

"Как тяжело отпускать тебя, Сергей Дмитриевич… Я плачу по тебе… Конечно, Сергея Дмитриевича невозможно заменить в шоу. Это столь высокий уровень интеллекта, столь великая сила ума, смекалки, немножечко абьюза. Ну я к нему уже привыкла. Просто человек, который должен вести "Кто сверху?", это будет совсем другой образ мужчины, потому что скопировать Сергея Дмитриевича — это будет фиаско", — рассказала Никитюк.

Напомним, что Сергей Притула в декабре прошлого года в интервью Маше Ефросининой заявил, что завершил карьеру телеведущего развлекательных шоу. Полномасштабное вторжение россии в Украину изменило его планы на карьерное будущее, поэтому сейчас все свое время и силы он направляет на волонтерство и помощь украинской армии. К примеру, в августе фонд Сергея Притулы приобрел доступ к базе данных спутников компании ICEYE, благодаря которой ВСУ удалось обнаружить 7321 объект вражеской военной и специальной техники, часть из этого удалось уничтожить.

Добавим, что последней работой Притулы в карьере шоумена стало озвучивание мультфильма "Мавка". В этом проекте его голосом заговорил персонаж Фрол, стилист злодейки Килины.