"Я плачу за тобою, Сергій Дмитровичу": Леся Нікітюк буде вести шоу "Хто зверху?" без Притули

За словами ведучої, Сергія Притулу неможливо замінити

Українська телеведуча Леся Нікітюк, без якої не хочуть бачити новий сезон "Холостячки", повідомила, що участі її співведучого в шоу Нового каналу "Хто зверху?" Сергія Притули в новому сезоні не буде.

В сторіз Інстаграму 35-річна зірка розповіла, що зараз триває кастинг на нового ведучого, але за словами Нікітюк, їй дуже бракуватиме компанії Притули, з яким вона вела телешоу з 2018 року.

"Як тяжко відпускати тебе, Сергій Дмитрович… Я плачу за тобою… Звичайно, Сергія Дмитровича неможливо замінити в шоу. Це настільки високий рівень інтелекту, настільки велика сила розуму, смекалки, трішечки аб'юзу. Ну я до нього вже звикла. Просто людина, яка має вести "Хто зверху?", це буде зовсім інший образ чоловіка, тому що скопіювати Сергія Дмитровича — це буде фіаско", — розповіла Нікітюк.

Нагадаємо, що Сергія Притула у грудні минулого року в інтерв'ю Маші Єфросініної заявив, що завершив кар'єру телеведучого розважальних шоу. Повномасштабне вторгнення росії в Україну змінило його плани на кар'єрне майбутнє, тому зараз весь свій час та сили він направляє на волонтерство і допомогу українській армії. Наприклад, у серпні фонд Сергія Притули придбав доступ до бази даних супутників компанії ICEYE, завдяки якій ВСУ вдалося виявити 7321 об’єкт ворожої військової та спеціальної техніки, частину з цього вдалося знищити.

Додамо, що останньою роботою Притули у кар'єрі шоумена стало озвучення мультфільму "Мавка". В цьому проєкті його голосом заговорив персонаж Фрол, стиліст лиходійки Килини.