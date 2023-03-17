Ксенія Мішина показала, як схудла за чотири місяці: "Найкраща моя форма за 33 роки" (фото до і після)

"Холостячка" продемонструвала результати титанічної роботи над собою

Українська актриса Ксенія Мішина, яку одного разу публічно назвали "повією", похвалилася результатами схуднення. Головна героїня першого сезону проєкту "Холостячка" поділилася, що 4 місяці тому вона розпочала свій шлях до кардинальних змін.

У себе в Інстаграмі актриса зазначила, що це її найкраща форма за 33 роки життя: "Це один із найважливіших, трансформаційних, глибоких та ключових періодів мого життя. Періодів, де відбулася тотальна особистісна перебудова, реорганізація способу життя та смислових прагнень".

Мішина опублікувала фото, на якому видно реальні результати правильного харчування та активних занять спортом за кілька останніх місяців. На фото ліворуч – те, як виглядала акторка раніше.

Ксенія Мішина — фото до та після схуднення

У коментарях шанувальники відзначили велику силу волі Ксенії, проте знайшлися й ті, кому підкачана фігура української актриси не сподобалася. "Вибачте, але фото після – відштовхує. На першому, така жіноча, красива, витончена фігура", "Мені і до було дуже красиво", "Це той випадок, коли було краще, ніж стало. Хто сказав жінкам, що суповий набір аля "шкіра та кістки" це ідеальна форма?", — пишуть коментатори.

Раніше "Телеграф" розповідав про пухленьку турецьку актрису Елджін Афаджан. Виявляється, для ролі в серіалі "Постукайся в мої двері" дівчині довелося спеціально набрати вагу.