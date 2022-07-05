Ксенія Мішина відповіла керівнику "Дизель Шоу" за "повію": всі деталі гучного скандалу

Мішина заступилася за друга, який співпрацював із "Дизель Студіо", але у відповідь на неї обрушилася порція образ.

Актриса, зірка "Кріпосної", героїня першого сезону "Холостячки" та суддя шоу "Україна має талант" Ксенія Мішина заступилася за Миколу Федосенкова, який співпрацював із проектом "Дизель Шоу" і заявив про невиплату зарплати керівництвом. Тоді як засновник "Дизель Студіо" на адресу Мішиної написав "політична ш***а" та "б*****ка". Артистка відповіла на образи. Через що спалахнув скандал – читайте у матеріалі "Телеграфу".

Так, Микола Федосенков заявив у Instagram, що пропрацював на "Дизель Студіо" 10 місяців як реквізитор і контентмейкер. Пише, що йому постійно не доплачували, а у квітні, за його словами, не виплатили жодної гривні.

"Я розумію, що багато в чому сам винен — що з самого початку дав себе кинути на бабки, поводився як терпіла, заплющував очі на багато чого, але "Дизель Шоу", ми що в 90-х?! Може взагалі в 90-х у росії?! У вас там все ок — кидати людей на чесно зароблені гроші та ще й звинувачувати їх у тому, що вони хочуть їх повернути? Ви серйозно вважаєте, що війна — це форсмажор, яким можна прикритися і в черговий раз не розрахуватися із співробітниками?" — пише Федосенков на своїй сторінці.

Пост Федосенкова

У чому Федосенков звинуватив "Дизель Студіо"

Листування з Крутоголовим

Повідомлення Федосенкова Бланару

Про ситуацію висловилися у "Дизель Студіо". Посаду Федосенкова прокоментував актор проєкту Єгор Крутоголов. За його словами, Федосенко не співробітник студії, зарплата не передбачається, мовляв, лише отримував гонорар за виконану роботу.

"У нас з ним, на відміну від наших співробітників, немає жодних трудових домовленостей, тож порушити ми їх не могли", — йдеться у пості.

Крутголов теж висловився

На своїй сторінці в Instagram Федосенкова підтримала Мішина, висловившись про назву проєкту.

Репост Мішиної

Пізніше на її позицію відреагував керівник "Дизель Студіо" Олексій Бланар, який у Facebook назвав її "політичною повією".

Відповідь Бланара

Така жорстка реакція на слова Мішиної не залишилася без її коментаря у відповідь. Акторка написала, що впевнена у чесності Федосенкова і вважає, що "низька реакція" "Дизель Шоу" може вказувати на правдивість звинувачень. Мішина додала, що нібито раніше з боку "Дизель Студіо" до неї були претензії через перемогу на "Танцях із зірками" та участь у "Холостячці". За її словами, тоді "їм закрили рот люди, які мають чоловічу гідність".

Реакція Мішиної

Мішина впевнена у правоті друга

Актриса натякає, що звинувачення має ґрунт

"Це все брудно": пише Мішина

Реакція актриси на слова Крутоголова

Актриса розповіла, що заочно знайома із Бланаром

Раніше "Телеграф" повідомляв, що актрису Ксенію Мішину, яка перебуває за кордоном із сином, оштрафували.