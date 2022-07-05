Ксения Мишина ответила руководителю "Дизель Шоу" за "проститутку": все детали громкого скандала

Мишина заступилась за друга, который сотрудничал с "Дизель Студио", но в ответ на нее обрушилась порция оскорблений

Актриса, звезда "Крепостной", героиня первого сезона "Холостячки" и судья шоу "Украина має талант" Ксения Мишина заступилась за Николая Федосенкова, который который сотрудничал с проектом "Дизель Шоу" и заявил о невыплате зарплаты руководством. Тогда как основатель "Дизель Студио" в адрес Мишиной написал "политическая ш***а" и "б*****ка". Артистка ответила на оскорбления. Из-за чего разгорелся скандал – читайте в материале "Телеграфа".

Так, Николай Федосенков заявил в Instagram, что проработал на "Дизель Студио" 10 месяцев в качестве реквизитора и контент-мейкера. Пишет, что ему постоянно не доплачивали, а в апреле, по его словам, не выплатили ни одной гривны.

"Я понимаю, что во многом сам виноват — что с самого начала дал себя бросить на бабки, вел себя как терпила, закрывал глаза на многое, но "Дизель Шоу", мы что в 90-х?! Может вообще в 90-х в россии?! У вас там все ок — кидать людей на честно заработанные деньги и еще и обвинять их в том, что они хочут их вернуть? Вы серьезно считаете, что война — это форс-мажор, которым можно прикрыться и в очередной раз не рассчитаться с сотрудниками?" – пишет Федосенков на своей странице.

Пост Федосенкова

В чем Федосенков обвинил "Дизель Студио"

Переписка с Крутоголовым

Сообщение Федосенкова Бланару

О ситуации высказались в "Дизель Студио". Пост Федосенкова прокомментировал актер проекта Егор Крутоголов. По его словам, Федосенко — не сотрудник студии, зарплата не предполагается, мол, лишь получал гонорар за проделанную работу.

"У нас с ним, в отличие от наших сотрудников, нет никаких трудовых договоренностей, так что нарушить мы их не могли", — говорится в посте.

Крутголов тоже высказался

На своей странице в Instagram Федосенкова поддержала Мишина, высказавшись о названии проекта.

Репост Мишиной

Позже на ее позицию отреагировал руководитель "Дизель Студио" Алексей Бланар, который в Facebook назвал ее "политической проституткой".

Ответ Бланара

Такая жесткая реакция на слова Мишиной не осталась без ее ответного комментария. Актриса написала, что уверенна в честности Федосенкова и считает, что "низкая реакция" "Дизель Шоу" может указывать на правдивость обвинений. Мишина добавила, что якобы раньше со стороны "Дизель Студио" к ней были претензии из-за победы на "Танцах со звездами" и участия в "Холостячке". По ее словам, тогда "им закрыли рот люди, у которых есть мужское достоинство".

Реакция Мишиной

Мишина уверенна в правоте друга

Актриса намекает, что обвинения имеет почву

"Это все грязно": пишет Мишина

Реакция актрисы на слова Крутоголова

Актриса рассказала, что заочно знакома с Бланаром

Ранее "Телеграф" сообщал, что актрису Ксению Мишину, которая пребывает за границей с сыном, оштрафовали.