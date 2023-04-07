Остап Ступка, Ван Дамм и автор "Криминального чтива". Кто еще из актеров попадал в пьяное ДТП (видео)

Американские селебритис тоже садятся пьяными за руль, но ДТП со смертельным исходом – большая редкость

6 апреля известного украинского актера Остапа Ступку отправили под ночной домашний арест. Напомним, что его подозревают в совершении ДТП, в котором пострадал 39-летний водитель машины, в которую врезался Range Rover Ступки. Якобы в крови актера обнаружили 1,62 промилле алкоголя. А пока суд да дело, "Телеграф" решил вспомнить, кто еще из мира кино был причастен к пьяным ДТП.

Какой русский не любит пьяной езды

В первую очередь вспоминается, конечно же, российский актер Михаил Ефремов, который в июне 2020 года, изрядно приняв на грудь в любимом баре (как показала экспертиза, еще и приободрившись кокаином), буквально в центре Москвы протаранил своим Jeep Grand Cherokee автофургон с курьером за рулем, который позднее умер в больнице.

Как признался сам Ефремов, в тот день он начал пить с 12 утра, так что момент аварии просто не помнил. Возможно, этим объясняется тот неприглядный факт, что артист сразу после аварии юлил и врал, но отвертеться не удалось – Ефремов на данный момент отбывает семилетний срок в Белгородской области.

Одно из самых известных явлений Михаила Ефремова на экранах

Такой суровый приговор кажется показательной поркой. Но, конечно же, не за оппозиционные стишки, которые Ефремов декламировал в проекте "Гражданин поэт". Тем более, что в тюрьме актер резко поменял политические взгляды на строго противоположные. Просто московская богема ошалела от безнаказанности – садиться за руль в пьяном виде стало обыденным делом. Список российских селебритис, пойманных за пьяной ездой, занял бы слишком много места.

Не зря в россии так понравилось легендарному французскому актеру Жерару Депардье, который настолько часто попадал в аварии на своем мотоцикле, что стал героем анекдотов. Только в 2012 году он дважды, изрядно приняв на грудь вина, разбивался на своем скутере – в первом случае покалечился сам, во втором избил водителя автомобиля, с которым столкнулся.

Пьет, как Лохан

Американские актеры ведут себя немногим лучше. Не менее анекдотическим персонажем таблоидов стала актриса, певица и модель Линдси Лохан. Только в 2007 году Лохан дважды ловили за рулем в пьяном виде и под кокаином, что стоило ей нескольких выгодных ролей в кино. Через три года ей пришлось отсидеть 90 дней в тюрьме, а из тюрьмы прямиком отправиться в специальную клинику, лечиться от алкоголизма.

Пить актриса бросила – после реабилитации Линдси Лохан находилась под жестким контролем, включая регулярные анализы и ношение алкотестера, специального "антиалкогольного" браслета, который надевается на ногу и посылает специальный сигнал наряду полиции, когда поры кожи выделяют частицы алкоголя. Но даже в трезвом виде она регулярно попадала в аварии, причем в двух случаях серьезно пострадали другие люди.

Ничего особенного – просто типичный заголовок новости о Линдси Лохан

В 2007 году за вождение в пьяном виде был арестован известный скандалист Мики Рурк, которому пришлось заплатить штраф в 1 тыс долларов. А в 2010 году список актеров сериала "Клан Сопрано", которые нарушили закон (кроме реальных уголовников Тони Сирико, Тони Липа и "Большого Майка" Сквиччарини, занятых в сериале, еще как минимум пять актеров совершили те или иные преступления) пополнил Джозеф Ганнасколи. Актер, сыгравший мафиози-гея Вито Спатафоре, попался на пьяном вождении – как четырьмя годами ранее его коллега Джо Винтемилья, сыгравший шеф-повара Арти Букко. Оказалось, что Винтемилья еще и кокаином любит побаловаться.

Билл Мюррей знает толк в безопасном вождении

Комик с печальными глазами Билл Мюррей даже нарушая закон, оказался верен своей эксцентричности. Например, когда в 2007 году стокгольмская полиция задержала его в пьяном виде за рулем электрокара для игры в гольф. По его словам, электрокар он взял неподалеку от отеля, в котором остановился, чтобы съездить на нем в ночной клуб. Ну а что в этом такого, в самом деле? На электрокаре особо не разгонишься, никакого риска.

Не менее курьезная история приключилось в подвыпившим Жаном-Клодом Ван Даммом в октябре 2010-го. Бельгийский актер, покидая вечеринку в родном Вильброке, "поставил авто не на ту передачу" – на первую вместо задней, и заехал на автомобиле в водоем. Сам "универсальный солдат" вытащить машину из воды не смог, как ни старался. Пришлось просить о помощи охранников клуба, где проходила вечеринка.

Роджер Эвери сразу после аварии, в которой погиб его друг

А вот история, в которую попал режиссер, сценарист и актер Роджер Эвери, закончилась плохо.

В 1995 году Эвери на двоих с Квентином Тарантино получил "Оскар" за сценарий "Криминального чтива" – в начале восьмидесятых они работали вместе в том самом легендарном прокате видеокассет, где начинал Тарантино, и вместе начинали писать. А через 13 лет после триумфа их совместного фильма Эвери был осужден на год тюрьмы за вождение автомобиля в нетрезвом виде и непредумышленное убийство. В салоне машины, которую пьяный Эвери разбил в Оджаи, Калифорния, были жена сценариста Гретхен и друг семьи по имени Андреас Зини, который скончался от полученных травм. Правда, через 8 месяцев Эвери освободили досрочно.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что известный французский актер Венсан Кассель попал в автокатастрофу.