Не только Стинг и Билли Айлиш. Какие еще музыканты успешно снимались в кино (видео)
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Кто помог карьере Гая Риччи и как уроженец Израиля сыграл арабского террориста
В сети появился сериал "Рой", в котором главную роль сыграла певица Билли Айлиш – пожалуй, единственное украшение этой истории о фанатичной поклоннице поп-звезды. Правда, Айлиш играет не саму звезду, а терапевта главной героини. Играет, к слову, неплохо. В связи с этим "Телеграф" решил вспомнить других поп- и рок-звезд в кино, которые совмещали эти разноплановые творческие профессии.
От Гонконга до Голливуда
На самом деле, эти профессии давно и тесно взаимосвязаны. В советском кино существовала традиция "поющих актеров". Франкоязычные популярные певцы, от Шарля Азнавура до Жака Бреля, много и охотно снимались в фильмах. Поголовно все кинозвезды гонконгского кино – и Джеки Чан, и недавняя лауреатка "Оскара" Мишель Йео, совмещают успешные карьеры в кино и на эстраде. Адриано Челентано снялся в сорока фильмах – немногим меньше, чем записал пластинок. Элвис Пресли – в тридцати, но смотреть их могут только самые оголтелые фанаты Короля.
За очень редкими исключениями, в англоязычном кино рок- и поп-музыканты играли самих себя, как Элвис. The Beatles, которые выступили персонажами двух эксцентричных комедий "Вечер трудного дня" (1964) и "На помощь!" (1966), повезло с режиссером Ричардом Лестером. Эти фильмы были не просто рекламой их одноименных пластинок, а самоценными произведениями, которые интересно смотреть не только фанатам.
Все изменили 1970-е, когда в Америке рок-музыканты начали проявлять интерес к кино с появлением Нового Голливуда – студийные фильмы стали таким же отражением социальных перемен, как и рок-музыка. Например, Боб Дилан, мечтавший сняться в кино, получил небольшую роль в вестерне легендарного режиссера Сэма Пекинпа "Пэт Гаррэт и Билли Кид" (1973), но она не стала откровением, как и сам фильм. Куда интереснее вспомнить счастливые исключения, когда яркая роль рок-звезды в кино совпадала с творческой удачей режиссера.
Дэвид Боуи: между Пилатом и Теслой
Дэвид Боуи снялся в 12 полнометражных фильмах и все, кто видел его на экране, сожалеют, что певец так мало работал в кино. Кроме необходимой для рок-музыканта харизмы, у Боуи была профессиональная подготовка: он с детства занимался танцами, а в начале карьеры не менее серьезно постигал искусство пантомимы.
Певческие таланты принесли ему главную роль в кукольном мюзикле "Лабиринт" (1986) Джима Хэнсона, а "инопланетный" имидж – в "культовой" фантастике "Человек, который упал на землю" (1976) Николаса Роуга. Но главным фильмом Боуи стал "Счастливого рождества, мистер Лоуренс" (1983) Нагиса Осима, в котором он сыграл несломленного британского офицера в японском лагере для военнопленных во время Второй мировой.
Также воплотил образы Понтия Пилата ("Последнее искушение Христа", 1988), Никола Теслы ("Престиж", 2006) и Энди Уорхола ("Баскиа", 1996) – определенно, Уорхол стал его лучшей ролью после майора Селлерса.
Король эпизода Том Уэйтс
Следующим, кто приходит на ум, конечно же, Том Уэйтс. Колоритный певец с запоминающимся голосом и саркастическим чувством юмора попал в кино благодаря своему другу Фрэнсису Форду Копполе, у которого сыграл небольшие роли в фильмах "Изгои", "Бойцовская рыбка" (оба – 1983), "Клуб "Коттон" (1984) и "Дракула" (1992).
Дружба с другим режиссером, Джимом Джармушем, принесла ему одну из главных ролей в фильме "Вне закона" (1986), где его партнером стал другой легендарный американский музыкант, саксофонист Джон Лури.
По-прежнему снимаясь в небольших ролях у других таких американских "независимых" режиссеров, как братья Коэны, Терри Гиллиам или Пол Томас Андерсон, певец каждый раз создает запоминающиеся роли, которые становятся отдельными аттракционами внутри лент.
Казалось бы, его эпизоды можно безболезненно вырезать как из "Короля-рыбака" (1990), так из "Лакричной пиццы" (2021), но без Тома Уэйтса это были бы другие фильмы.
Стинг, "крестный отец" Гая Риччи
Другой мастер эпизода – Стинг, прославившийся в начале 1980-х как участник группы Police. Его лучшие появления на экране тоже стали, как сегодня говорят, мемами.
Это демонический Фейд-Раут Харконнен и воплощенное нордическое зло в "Дюне" (1984) Дэвида Линча и безымянный отважный офицер в "Приключениях барона Мюнхгаузена" (1988) Терри Гиллиама – тот самый, которого приказывают расстрелять за то, что его военный подвиг подрывает моральный дух других солдат и офицеров.
Но даже появляясь в камео, как в недавнем сериале "Убийства в одном здании", харизматичный певец всегда запоминается зрителям.
В кинокарьере Стинга случались и главные роли. В дебютном нео-нуаре Майка Фиггиса "Грозовой понедельник" (1988) певец не потерялся ни на фоне маститого Томми Ли Джонса, ни в паре с набирающим силу Шоном Бином. А в драме "Беспокойное сердце" (1985) Фреда Скеписи его партнерами стали такие знаменитости, как Мерил Стрип, звезда "Игры престолов" Чарльз Дэнс и главный "киногендальф" Иен МакКеллен.
Наконец, есть легенда о том, что именно Стинг посоветовал своей жене и продюсеру Труди Стайлер вложить деньги в первый полный метр Гая Риччи "Карты, деньги, два ствола" (1998). За что вполне заслуженно получил небольшую роль бармена.
Гангстер от рок-н-ролла Джонни Холлидэй
Джонни Холлидэй, самый американский из французских певцов, живое воплощение американского китча на эстраде, еще 11-летним – до того, как взял в руки гитару, снялся в небольшой роли в "Дьяволицах" (1958) у самого Анри-Жоржа Клузо, режиссера классических триллеров.
И хотя трудоголик Холлидэй, откатавший за свою жизнь 400 турне, ставил на первое место музыку, он в дальнейшем сыграл несколько заметных главных ролей. В первую очередь, это криминальные драмы "Точка падения" (1970) Робера Оссейна и "Человек с поезда" (2002) Патриса Леконта, где партнером Холлидэя стал великий Жан Рошфор.
Холлидэю с его непроницаемым лицом и холодным взглядом голубых глаз идеально удавались гангстеры, а фильм Леконта, помимо актерского дуэта с Рошфором, порадует еще и оригинально закрученной интригой.
И еще 5 фильмов с рок-звездами
В сети уже много писали о фильмах с участием рок-звезд: это и "Пираты Карибского моря" (2003-2017), где Кит Ричардс из Rolling Stones и Пол Маккартни сыграли родственников капитана Джека Воробья, и "Танцующая в темноте" (2000) Ларса фон Триера с Бьорк в главной роли, и эпизоды с бас-гитаристом Red Hot Chilli Peppers Фли в "культовом" "Большом Лебовском" (1998). Также много писали о главной роли Мика Джаггера в "Представлении" (1970) Николаса Роуга и небольших ролях Игги Попа. "Телеграф" собрал для вас менее очевидные фильмы с яркими актерскими работами рокеров.
"Взять живым или мертвым" (1987) – довольно проходной боевик о мести с Рутгером Хауэром в главной роли интересен прежде всего работой лидера группы Kiss Джина Симмонса, который сыграл запоминающийся образ харизматичного арабского террориста. Иронично, что сам Симмонс – уроженец Израиля по имени Хаим Виц.
"Железо" (1990). Дебютную режиссерскую работу главного неудачника фантастического кино Ричарда Стенли в год выхода на экраны разнесли в пух и прах, но сегодня она все так же поражает воображение. И своим визуальным стилем, вдохновленным фантастическими нео-нуарами наподобие "Терминатора" и "Бегущего по лезвию". И тем, что всего этого великолепия удалось добиться довольно скромными средствами. А фанаты рок-музыки ценят этот фильм за две небольшие, но запоминающиеся роли Карла МакКоя из Fields Of The Nephilim и Лемми Килмистера из Motörhead.
"Считанные секунды" (1992). Еще один фильм с участием Рутгера Хауэра, который к тому времени окончательно перестал проявлять разборчивость в выборе ролей. Фантастический хоррор о поисках монстра-убийцы в пост-апокалиптическом Лондоне провалился в прокате и стал посмешищем для критиков. Но, как это часто бывает, со временем стал "культовым", благодаря абсурдистской и мрачной атмосфере. Украшением фильма стала харизматичная звезда паб-рока Иен Дюри – человека, придумавшего ерническую формулу шоу-бизнеса "Секс, наркотики и рок-н-ролл".
"Бойцовский клуб" (1999). Один из главных кинохитов 1990-х, анархический гимн антиглобализму и шизофрении как оружию партизанской войны с обществом потребления, в особом представлении не нуждается. Куда менее известен у нас певец Мит Лоуф, скончавшийся от ковида в январе 2022 года. Этот обладатель уникального тенора был большой звездой у себя на родине, в США, а список его работ в кино больше, чем у Дэвида Боуи и Тома Уэйтса вместе взятых. Любопытно, что в "Бойцовском клубе" снялся также Джаред Лето – актер, в нулевых сделавший не менее успешную карьеру в качестве рок-музыканта.
"Искусство ограбления" (2019). Из-за пандемии фильм режиссера Джузеппе Капотонди прошел совершенно незамеченным, и очень зря. Это умный, ироничный триллер на нечастую в криминальном кино искусствоведческую тему с Миком Джаггером в роли арт-дилера, который задумал необычную аферу. И хотя звезда Rolling Stones успел сняться в десятке фильмов, включая главные роли, это его лучшая работа в кино наравне с "Представлением".
Напомним, что Квентин Тарантино, который всегда эффектно использовал рок-музыку в своих лентах, начал работу над своим последним фильмом "Кинокритик". Сайт "Телеграф" рассказал, что о нем известно.