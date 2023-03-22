Не только Стинг и Билли Айлиш. Какие еще музыканты успешно снимались в кино (видео)

Кто помог карьере Гая Риччи и как уроженец Израиля сыграл арабского террориста

В сети появился сериал "Рой", в котором главную роль сыграла певица Билли Айлиш – пожалуй, единственное украшение этой истории о фанатичной поклоннице поп-звезды. Правда, Айлиш играет не саму звезду, а терапевта главной героини. Играет, к слову, неплохо. В связи с этим "Телеграф" решил вспомнить других поп- и рок-звезд в кино, которые совмещали эти разноплановые творческие профессии.

От Гонконга до Голливуда

На самом деле, эти профессии давно и тесно взаимосвязаны. В советском кино существовала традиция "поющих актеров". Франкоязычные популярные певцы, от Шарля Азнавура до Жака Бреля, много и охотно снимались в фильмах. Поголовно все кинозвезды гонконгского кино – и Джеки Чан, и недавняя лауреатка "Оскара" Мишель Йео, совмещают успешные карьеры в кино и на эстраде. Адриано Челентано снялся в сорока фильмах – немногим меньше, чем записал пластинок. Элвис Пресли – в тридцати, но смотреть их могут только самые оголтелые фанаты Короля.

Если Чак Норрис просто спасает мир, то Джеки Чен еще и поет

За очень редкими исключениями, в англоязычном кино рок- и поп-музыканты играли самих себя, как Элвис. The Beatles, которые выступили персонажами двух эксцентричных комедий "Вечер трудного дня" (1964) и "На помощь!" (1966), повезло с режиссером Ричардом Лестером. Эти фильмы были не просто рекламой их одноименных пластинок, а самоценными произведениями, которые интересно смотреть не только фанатам.

Все изменили 1970-е, когда в Америке рок-музыканты начали проявлять интерес к кино с появлением Нового Голливуда – студийные фильмы стали таким же отражением социальных перемен, как и рок-музыка. Например, Боб Дилан, мечтавший сняться в кино, получил небольшую роль в вестерне легендарного режиссера Сэма Пекинпа "Пэт Гаррэт и Билли Кид" (1973), но она не стала откровением, как и сам фильм. Куда интереснее вспомнить счастливые исключения, когда яркая роль рок-звезды в кино совпадала с творческой удачей режиссера.

Дэвид Боуи: между Пилатом и Теслой

Дэвид Боуи снялся в 12 полнометражных фильмах и все, кто видел его на экране, сожалеют, что певец так мало работал в кино. Кроме необходимой для рок-музыканта харизмы, у Боуи была профессиональная подготовка: он с детства занимался танцами, а в начале карьеры не менее серьезно постигал искусство пантомимы.

Главный фильмом Боуи стал "Счастливого рождества, мистер Лоуренс"

Певческие таланты принесли ему главную роль в кукольном мюзикле "Лабиринт" (1986) Джима Хэнсона, а "инопланетный" имидж – в "культовой" фантастике "Человек, который упал на землю" (1976) Николаса Роуга. Но главным фильмом Боуи стал "Счастливого рождества, мистер Лоуренс" (1983) Нагиса Осима, в котором он сыграл несломленного британского офицера в японском лагере для военнопленных во время Второй мировой.

Никола Тесла в исполнении Боуи по-настоящему интригует Критики ругали образ Пилата как "слишком человечный" Знаменитый художник поп-арта стал одним из лучших воплощений Боуи-актера

Также воплотил образы Понтия Пилата ("Последнее искушение Христа", 1988), Никола Теслы ("Престиж", 2006) и Энди Уорхола ("Баскиа", 1996) – определенно, Уорхол стал его лучшей ролью после майора Селлерса.

Король эпизода Том Уэйтс

Следующим, кто приходит на ум, конечно же, Том Уэйтс. Колоритный певец с запоминающимся голосом и саркастическим чувством юмора попал в кино благодаря своему другу Фрэнсису Форду Копполе, у которого сыграл небольшие роли в фильмах "Изгои", "Бойцовская рыбка" (оба – 1983), "Клуб "Коттон" (1984) и "Дракула" (1992).

Дружба с другим режиссером, Джимом Джармушем, принесла ему одну из главных ролей в фильме "Вне закона" (1986), где его партнером стал другой легендарный американский музыкант, саксофонист Джон Лури.

Знаменитая сцена с уроком английского в тюремной камере из фильма "Вне закона"

По-прежнему снимаясь в небольших ролях у других таких американских "независимых" режиссеров, как братья Коэны, Терри Гиллиам или Пол Томас Андерсон, певец каждый раз создает запоминающиеся роли, которые становятся отдельными аттракционами внутри лент.

Том Уэйтс в эпизодической роли нищего ветерана войны в "Короле-рыбаке"

Казалось бы, его эпизоды можно безболезненно вырезать как из "Короля-рыбака" (1990), так из "Лакричной пиццы" (2021), но без Тома Уэйтса это были бы другие фильмы.

Стинг, "крестный отец" Гая Риччи

Другой мастер эпизода – Стинг, прославившийся в начале 1980-х как участник группы Police. Его лучшие появления на экране тоже стали, как сегодня говорят, мемами.

Эпизод со Стингом в "Приключениях барона Мюнхгаузена" – не самая злая шутка Терри Гиллиама по поводу бюрократии

Это демонический Фейд-Раут Харконнен и воплощенное нордическое зло в "Дюне" (1984) Дэвида Линча и безымянный отважный офицер в "Приключениях барона Мюнхгаузена" (1988) Терри Гиллиама – тот самый, которого приказывают расстрелять за то, что его военный подвиг подрывает моральный дух других солдат и офицеров.

Но даже появляясь в камео, как в недавнем сериале "Убийства в одном здании", харизматичный певец всегда запоминается зрителям.

В кинокарьере Стинга случались и главные роли. В дебютном нео-нуаре Майка Фиггиса "Грозовой понедельник" (1988) певец не потерялся ни на фоне маститого Томми Ли Джонса, ни в паре с набирающим силу Шоном Бином. А в драме "Беспокойное сердце" (1985) Фреда Скеписи его партнерами стали такие знаменитости, как Мерил Стрип, звезда "Игры престолов" Чарльз Дэнс и главный "киногендальф" Иен МакКеллен.

Наконец, есть легенда о том, что именно Стинг посоветовал своей жене и продюсеру Труди Стайлер вложить деньги в первый полный метр Гая Риччи "Карты, деньги, два ствола" (1998). За что вполне заслуженно получил небольшую роль бармена.

Гангстер от рок-н-ролла Джонни Холлидэй

Неплохой драматический актер, Джонни Холлидэй предпочитал роль архетипической рок-звезды на сцене и в жизни

Джонни Холлидэй, самый американский из французских певцов, живое воплощение американского китча на эстраде, еще 11-летним – до того, как взял в руки гитару, снялся в небольшой роли в "Дьяволицах" (1958) у самого Анри-Жоржа Клузо, режиссера классических триллеров.

И хотя трудоголик Холлидэй, откатавший за свою жизнь 400 турне, ставил на первое место музыку, он в дальнейшем сыграл несколько заметных главных ролей. В первую очередь, это криминальные драмы "Точка падения" (1970) Робера Оссейна и "Человек с поезда" (2002) Патриса Леконта, где партнером Холлидэя стал великий Жан Рошфор.

Актерский дуэт Джонни Холлидэя и Жана Рошфора стал украшением фильма

Холлидэю с его непроницаемым лицом и холодным взглядом голубых глаз идеально удавались гангстеры, а фильм Леконта, помимо актерского дуэта с Рошфором, порадует еще и оригинально закрученной интригой.

И еще 5 фильмов с рок-звездами

Если на Ките Ричардсе пиратский образ сидит как влитой... ...то сэра Пола Маккартни выдает бесконечно доброе выражение глаз

В сети уже много писали о фильмах с участием рок-звезд: это и "Пираты Карибского моря" (2003-2017), где Кит Ричардс из Rolling Stones и Пол Маккартни сыграли родственников капитана Джека Воробья, и "Танцующая в темноте" (2000) Ларса фон Триера с Бьорк в главной роли, и эпизоды с бас-гитаристом Red Hot Chilli Peppers Фли в "культовом" "Большом Лебовском" (1998). Также много писали о главной роли Мика Джаггера в "Представлении" (1970) Николаса Роуга и небольших ролях Игги Попа. "Телеграф" собрал для вас менее очевидные фильмы с яркими актерскими работами рокеров.

Рутгер Хауэр снова страшно мстит

"Взять живым или мертвым" (1987) – довольно проходной боевик о мести с Рутгером Хауэром в главной роли интересен прежде всего работой лидера группы Kiss Джина Симмонса, который сыграл запоминающийся образ харизматичного арабского террориста. Иронично, что сам Симмонс – уроженец Израиля по имени Хаим Виц.

В другой жизни Лемми из Motorhead вполне мог бы водить такси

"Железо" (1990). Дебютную режиссерскую работу главного неудачника фантастического кино Ричарда Стенли в год выхода на экраны разнесли в пух и прах, но сегодня она все так же поражает воображение. И своим визуальным стилем, вдохновленным фантастическими нео-нуарами наподобие "Терминатора" и "Бегущего по лезвию". И тем, что всего этого великолепия удалось добиться довольно скромными средствами. А фанаты рок-музыки ценят этот фильм за две небольшие, но запоминающиеся роли Карла МакКоя из Fields Of The Nephilim и Лемми Килмистера из Motörhead.

Как и многие фантастические трэш-фильмы, "Считанные секунды" со временем стали "культовыми"

"Считанные секунды" (1992). Еще один фильм с участием Рутгера Хауэра, который к тому времени окончательно перестал проявлять разборчивость в выборе ролей. Фантастический хоррор о поисках монстра-убийцы в пост-апокалиптическом Лондоне провалился в прокате и стал посмешищем для критиков. Но, как это часто бывает, со временем стал "культовым", благодаря абсурдистской и мрачной атмосфере. Украшением фильма стала харизматичная звезда паб-рока Иен Дюри – человека, придумавшего ерническую формулу шоу-бизнеса "Секс, наркотики и рок-н-ролл".

Роль Большого Боба стала самой известной в кинокарьере Мита Лоуфа

"Бойцовский клуб" (1999). Один из главных кинохитов 1990-х, анархический гимн антиглобализму и шизофрении как оружию партизанской войны с обществом потребления, в особом представлении не нуждается. Куда менее известен у нас певец Мит Лоуф, скончавшийся от ковида в январе 2022 года. Этот обладатель уникального тенора был большой звездой у себя на родине, в США, а список его работ в кино больше, чем у Дэвида Боуи и Тома Уэйтса вместе взятых. Любопытно, что в "Бойцовском клубе" снялся также Джаред Лето – актер, в нулевых сделавший не менее успешную карьеру в качестве рок-музыканта.

Нечастый случай, когда Мику Джаггеру повезло и с ролью, и с фильмом

"Искусство ограбления" (2019). Из-за пандемии фильм режиссера Джузеппе Капотонди прошел совершенно незамеченным, и очень зря. Это умный, ироничный триллер на нечастую в криминальном кино искусствоведческую тему с Миком Джаггером в роли арт-дилера, который задумал необычную аферу. И хотя звезда Rolling Stones успел сняться в десятке фильмов, включая главные роли, это его лучшая работа в кино наравне с "Представлением".

Напомним, что Квентин Тарантино, который всегда эффектно использовал рок-музыку в своих лентах, начал работу над своим последним фильмом "Кинокритик". Сайт "Телеграф" рассказал, что о нем известно.