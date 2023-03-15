Укр

Квентин Тарантино начал работу над своим последним фильмом

Автор
Алексей Росовецкий Алексей Росовецкий
Дата публикации
Читати українською
Автор
Режиссер пообещал уйти на покой после десяти фильмов Новость обновлена 15 марта 2023, 07:51
Режиссер пообещал уйти на покой после десяти фильмов. Фото imdb.com

Съемки фильма "Киноктик" начнутся уже этой осенью

Квентин Тарантино закончил работу над сценарием нового фильма под названием "Кинокритик". По информации The Hollywood Reporter, действие фильма происходит в Лос-Анджелесе конца семидесятых, а прообразом главной героини стала легендарная американская писательница и кинокритик Полин Кейл.

Влияние Кейл, скончавшейся в 2001 году, в семидесятые годы было огромным – она обладала безоговорочной репутацией "лидера мнений" в мире кино, и многие режиссеры Голливуда были обязаны ей карьерой.

Американская кинокритикесса номер один Полин Кейл (1919-2001)
Американская кинокритикесса номер один Полин Кейл (1919-2001)

Вероятно, сюжет будет построен вокруг работы Кейл продюсером на студии Paramount, куда ее пригласил актер и режиссер Уоррен Битти. Несмотря на данное Битти обещание не выносить сор из избы, Кейл написала о своем опыте книгу, в которой раскрыла многие скандальные факты из жизни студии и ее обитателей.

"Я никогда не ходил в киношколу. Полин Кейл была моим профессором в киношколе в моей голове", – так отозвался о Полин Кейл сам Тарантино, который был ее поклонником с 15 лет.

Съемки фильма начнутся уже этой осенью. Ожидается, что "Критик" станет последним фильмом Тарантино – как ранее заявлял режиссер, после десяти картин он планирует уйти на покой. Его предыдущая работа "Однажды в Голливуде" вышла в 2019 году и был номинирован на "Оскар" в десяти номинациях, но получила только две статуэтки – за лучший звук и лучшую роль второго плана (Бред Питт).

Надеемся, что следующему фильму Тарантино повезет больше – как фавориту "Оскара-2023" "Все, везде и всюду", который забрал семь "Оскаров".

Теги:
#Кино #Оскар #Квентин Тарантино