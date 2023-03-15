Квентін Тарантіно розпочав роботу над своїм останнім фільмом

Зйомки "Кіноктика" розпочнуться вже цієї осені

Квентін Тарантіно закінчив роботу над сценарієм нового фільму під назвою "Кінокритик". За інформацією The Hollywood Reporter, дія фільму відбувається у Лос-Анджелесі кінця сімдесятих, а прообразом головної героїні стала легендарна американська письменниця та кінокритик Полін Кейл.

Вплив Кейл, яка померла в 2001 році, у сімдесяті роки було величезним — вона мала беззастережну репутацію "лідера думок" у світі кіно, і багато режисерів Голлівуду були завдячні їй кар’єрою.

Американська кінокритикеса номер один Полін Кейл (1919-2001)

Ймовірно, сюжет буде збудований навколо роботи Кейл продюсером на студії Paramount, куди її запросив актор та режисер Уоррен Бітті. Незважаючи на обіцянку не розголошувати отриману під час цієї роботи інформацію, Кейл написала про свій досвід книгу, в якій розкрила багато скандальних фактів із життя студії та її мешканців.

"Я ніколи не ходив до кіношколи. Полін Кейл була моїм професором у кіношколі в моїй голові", — так відгукнувся про Полін Кейл сам Тарантіно, який був її шанувальником з 15 років.

Зйомки фільму розпочнуться вже цієї осені. Очікується, що "Критик" стане останнім фільмом Тарантіно — як раніше заявляв режисер, після десяти стрічок він планує піти на відпочинок. Його попередній фільм "Одного разу в Голлівуді" вийшов у 2019 році і був номінований на "Оскар" у десяти номінаціях, але отримав лише дві статуетки – за найкращий звук та кращу роль другого плану (Бред Пітт).

Сподіваємося, що наступному фільму Тарантіно пощастить більше – як фавориту "Оскара-2023" "Все, скрізь і всюди", який забрав сім "Оскарів".