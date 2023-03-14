Майклу Кейну – 90. П’ять найнесподіваніших образів оскароносного актора (відео)

І навіть у ексцентричних ролях цей виходець з робітничого класу залишався зразковим британським джентльменом

90 років тому в Лондоні у родині вантажника на рибному ринку та прибиральниці народився Моріс Міклуайт. Сьогодні його знають у всьому світі під ім’ям Майкла Кейна – лицаря, командора ордена Британської імперії, дворазового лауреата премії "Оскар". У день народження одного з найбільших акторів сучасності "Телеграф" пропонує згадати його найнесподіваніші образи.

Шпигун-ботанік

У ролі шпигуна-інтелектуала Гаррі Палмера (1965)

Однією з перших помітних ролей Майкла Кейна стала шпигунська драма "Досьє ІПКРЕС" (1965), знята слідами успіху перших фільмів про Джеймса Бонда. Але на відміну від агента 007, герой цього фільму Гаррі Палмер – не супермен, а математик в окулярах з товстим склом, без яких він сліпий, наче кріт. Що не заважає агенту Палмеру здолати всіх ворогів, але не за допомогою пістолета та кулаків, а розумом та нелюдською витримкою. Кейн, який відслужив у Кореї і прославився роллю бойового офіцера у фільмі "Зулуси" (1964), виявився настільки переконливим у ролі іронічного ботаніка, що надалі було знято ще три продовження, одне одного гірше. А у 2022 році франшизу перезапустили у вигляді серіалу.

Брутальний гангстер

Бандит Картер – один із найогидніших персонажів Кейна (1971)

У Великої Британії, де патрульні поліцейські досі не носять на службі вогнепальну зброю, нуар із життя гангстерського підпілля "Прибрати Картера" (1971) став справжнім шоком. Що не дивно: герої фільму заробляють дитячою порнографією, а сцени бандитських розбірок показані по-справжньому жорстоко. Депресивна атмосфера маленького шахтарського містечка, куди повертається головний герой, щоб поховати брата, теж не додавала особливого оптимізму. І лише з роками критики визнали, що це одна з найкращих британських картин 1970-х. А персонаж Майкла Кейна, як і раніше, входить до рейтингів найогидніших кіногероїв.

Старий хіпі

Розслаблений хіпі-левак з "косяком" у руці (2006)

Хоча в молоді роки Майкл Кейн асоціювався з епохою "свингуючого Лондона", цей елегантний джентльмен ніколи не мав відношення до контркультури ані в житті, ані на екрані. Тим дивніше було побачити його у філософській антиутопії Альфонсо Куарона "Дитина людська" (2006) в образі підстаркуватого хіпі, та ще й з "косяком" маріхуани в руках. Його герой, колишній політичний карикатурист та активіст-лівак, разом із дружиною втік від диктатури до лісової глушині, де продовжував жити відповідно до ідеалів молодості. Як завжди, Майкл Кейн створив яскравий та глибокий характер, що запам’ятовується.

Маньяк-транссексуал

І це також Майкл Кейн. Хоча режисер фільму "Бритва" (1980) запевняє, що дублер

Таким Майкла Кейна ви ще не бачили: у блондинистій перуці та з гострою бритвою в руці – і не дивно. Як зізнався режисер трилера "Бритва" (1980) Браян Де Пальма, у сценах із перевдяганням грав не сам актор, а його дублер, що уважний глядач нібито може помітити. Але швидше за все, не помітить — фільм зроблений настільки майстерно, що й досі при перегляді піджилки тремтять. І хоча історію про маніяка-транссексуала (зняту за добрий десяток років до славетного "Мовчання ягнят") багато і довго критикували, творці "Бритви" зробили геніальний хід, запросивши на головну роль мужнього та привабливого британця. Спробуйте вгадати в ньому вбивцю у сукні та перуці!

У ролі Майкла Кейна

Залишаючись собою на зйомках документального фільму (2017)

Яким є справжній Майкл Кейн, можна побачити в документальному фільмі Девіда Бетті "Моє покоління" (2017), присвяченому "свінгуючому Лондону" 1960-х, коли столиця Великої Британії стала головним містом світу. Тут зародилася нова зухвала мода, молодіжні субкультури, нове кіно та біт-групи "британського вторгнення", що підкорили не лише Америку, а й навіть надійно закритий "залізною завісою" СРСР. Але головне, що вперше в історії Британської імперії вихідці з робітничого класу, такі як Майкл Кейн – живе уособлення тієї епохи, отримали можливість зробити карколомну кар’єру та заробити мільйони.

Нагадаємо, що Майкл Кейн навіть у своєму поважному віці ще продовжує зніматися, проте абсолютним фаворитом "Оскара-2023" стала не картина за його участю, а фільм "Все, скрізь і всюди", який зібрав сім статуеток.