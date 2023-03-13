Слідство веде Меріл Стріп. Вийшов трейлер третього сезону "Вбивства в одній будівлі" (відео)

Появу актриси в серіалі назвали "сюрпризом, на який ви ніколи не очікували"

Стрімінговий сервіс Hulu поділився трейлером третього сезону серіалу "Вбивства в одному будинку" – комедійного детективу із славетними коміками вісімдесятих років Стівом Мартіном та Мартіном Шотом у головних ролях. У ролику триразову володарку премії "Оскар" Меріл Стріп показано під час читання сценарію зі своєю роллю. "О, це я!" – вигукує актриса.

І хоча всі профільні видання назвали появу актриси в ролику "сюрпризом, на який ви ніколи не очікували", про те, що Стріп приєдналася до кастингу серіалу, стало відомо ще в січні, коли почалися зйомки. Про це повідомив у своєму твіттері Стів Мартін, який також виступив продюсером шоу.

Сюжет серіалу оповідає про трьох сусідів, які мешкають у багатоквартирному комплексі. Коли одного з їхніх сусідів убивають, схиблені на кримінальних подкастах герої проводять власне розслідування. У минулих сезонах "гостовими зірками" серіалу стали актори Емі Шумер, Кара Делевінь, Ширлі Маклейн і рок-співак Стінг. Дату прем’єри третього сезону поки що не заявлено.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про серіальне продовження комедії 96-річного режисера, актора та продюсера Мела Брукса "Всесвітня історія, частина 1", який вийшов через сорок років після оригіналу.