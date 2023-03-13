Следствие ведет Мэрил Стрип. Вышел трейлер третьего сезона "Убийства в одном здании" (видео)

Стриминговый сервис Hulu поделился трейлером третьего сезона сериала "Убийства в одном здании" – комедийного детектива с знаменитыми комиками восьмидесятых годов Стивом Мартином и Мартином Шотом в главных ролях. В ролике трехкратная обладательница премии "Оскар" показана во время читки сценария со своей ролью. "О, это я!" – восклицает актриса.

И хотя все профильные издания назвали появление актрисы в ролике "сюрпризом, которого вы никогда не ожидали", о том, что Стрип присоединилась к кастингу сериала, стало известно еще в январе, когда начались съемки. Об этом сообщил в своем твиттере Стив Мартин, который выступил также продюсером шоу.

"Убийства в одном доме" имели огромный успех как у зрителей, так и у критиков, которіе писали о возвращении Стива Мартина к уровню его лучших ролей. Сюжет сериала повествует о трех соседях, живущих в многоквартирном комплексе. Когда одного из их соседей убивают, помешанные на криминальных подкастах герои проводят собственное расследование. В прошлых сезонах "гостевыми звездами" сериала стали актеры Эми Шумер, Кара Делевинь, Ширли МакЛейн и рок-певец Стинг. Дата премьеры третьего сезона пока еще не заявлена.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о сериальном продолжении комедии 96-летнего режиссера, актера и продюсера Мэла Брукса "Всемирная история, часть 1", который вышел спустя сорок лет после оригинала.